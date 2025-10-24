به گزارش خبرنگار مهر، تب برفکی یکی از بیماری‌های دامی است که قابل انتقال از دام به انسان است. احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با گلایه از عملکرد مدیران و مسئولان مربوطه نسبت به هشدارهای جهانی از شیوع این بیماری در کشورها، عنوان کرد، دامداری‌های بسیاری درگیر شده و دام‌ها در حال تلف شدن است.

جواد آزاد، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره شیوع ویروس تب برفکی در دامداری‌های کشور به خبرنگار مهر، گفت: تب برفکی از غرب کشور به سمت استان‌های مرکزی، دامداری‌ها را درگیر کرده است. در واقع این سویه جدید از کشورهای ترکیه و آذربایجان وارد ایران شده است.

وی با بیان این که این سویه استان‌های غربی و مرکزی را درگیر کرده است، افزود: تلفات دام سنگین در این بخش زیاد است؛ البته این تلفات در دو محور اتفاق افتاده که یکی مربوط به از بین رفتن دام و هزینه‌های بالای درمان می‌شود و دیگری افت تولید که برای دامداران خسارت‌زا است.

وی ادامه داد: واکسن مورد نیاز برای این سویه جدید از سوی سازمان دامپزشکی کشور وارد شده و واکسیناسیون در حال انجام است. تا کنون طی هفته‌های اخیر در چند مرحله واکسن برای کنترل و پیشگیری این ویروس وارد و تزریق شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران درباره واکسن‌های تب برفکی تولید داخل، عنوان کرد: چون این سویه جدید است واکسن‌های تولید داخل کارساز نبوده و لازم است واکسن جدید وارد شود.

وی تاکید کرد: دولت باید حمایت کرده و واکسن به میزان نیاز وارد کند زیرا پس از درگیری دام‌ها، واکسیناسیون فایده‌ای ندارد.

آزاد اضافه کرد: دامدار با توجه به نداشتن پول برای خرید نهاده‌های دامی و عرضه دام برای کشتار، توان خرید دارو و ویتامین‌های مورد نیاز برای تقویت سیستم ایمنی دام‌های خود را هم ندارد و دولت باید کمک کند.

این مسئول صنفی با بیان این که دام‌های مولد در حال کشتار هستند، گفت: در واقع این امر تهدید برای ذخایر ژنتیکی صنعت دام کشور محسوب شده ضمن این که با وجود قدرت خرید پایین دامدار، دام‌ها نیز در حال تلف شدن هستند.

وی درباره آمار خسارت‌ها اظهار کرد: میزان ضرر و زیان پس از پایان یافتن سویه مشخص می‌شود و این که در تولید مثلاً شیر خام یا گوشت، چقدر کاهش تولید خواهیم داشت.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در پایان یادآور شد: در حال حاضر بهترین کمک به دامدار کاهش استرس آنها به دلیل نداشتن نهاده دامی است؛ وقتی غذا نباشد دام ضعیف شده و بدنش آمادگی بیشتر برای ابتلاء به ویروس پیدا خواهد کرد.