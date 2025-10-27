به گزارش خبرنگار مهر، فرید عزت‌پور صبح دوشنبه در جلسه شورای توسعه قرآن کریم با قدردانی از حضور حافظان و قاریان برتر کشور در مسابقات سراسری قرآن در سنندج اظهار کرد: در چند روز گذشته شاهد شور و شعف قرآنی کم‌نظیری در استان کردستان بودیم و برخلاف برخی نگرانی‌ها درباره میزان استقبال مردم، حضور گسترده و پرشور مردم در مسابقات نشان داد که کردستان ظرفیت بالایی در فعالیت‌های قرآنی دارد.

وی افزود: استان کردستان می‌تواند همان‌طور که به‌عنوان شهر خلاق موسیقی شناخته شده، دوباره به عنوان پایتخت قرآنی جمهوری اسلامی ایران نیز مطرح شود. این مهم با حمایت مسئولان و مشارکت مردمی تحقق‌پذیر است.

عزت‌پور با اشاره به سطح بالای علمی قاریان و حافظان استان خاطرنشان کرد: در حاشیه مسابقات، کارگاه‌های تخصصی داوری و ارتقای مهارت قاریان با حضور داوران بین‌المللی برگزار شد که همگی به توانمندی چشمگیر قاریان و حافظان کردستان اذعان داشتند.

رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی کردستان با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی باید «مردمی» باشد نه صرفاً «دولتی»، گفت: ما معتقدیم کار قرآنی باید از بطن مردم بجوشد، همان‌طور که دیدیم، استقبال بی‌نظیر مردم از مسابقات قرآن نشان داد عشق به قرآن در میان مردم این استان زنده است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از مؤسسات مردمی قرآنی اظهار داشت: بسیاری از مؤسسات قرآنی در استان به دلیل مشکلات مالی و نبود مکان مناسب تعطیل شده‌اند.

وی یادآور شد: برخی از این مراکز با اجاره‌بهای سنگین مواجه‌اند و حتی گاهی مجبور به ترک محل فعالیت خود می‌شوند اگر امکان دارد، دارالقرآن سنندج که اخیراً احداث شده، در اختیار تشکل‌های قرآنی و بخش مردمی قرار گیرد تا بتواند به‌طور مؤثر مورد استفاده جامعه قرآنی استان قرار گیرد.

عزت‌پور با اشاره به سابقه تاریخی کردستان در تربیت قاریان بین‌المللی افزود: در گذشته، قاریان و حافظان کردستانی به مصر اعزام می‌شدند تا از دانشگاه الازهر اجازه قرائت بگیرند و پس از بازگشت، علوم قرآنی را در منطقه ترویج دهند و امروز نیز همان روحیه و استعداد در میان جوانان ما وجود دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی استان کردستان با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم از مسابقات سراسری قرآن کریم در سنندج گفت: استان کردستان ظرفیت آن را دارد که همان‌گونه که «شهر خلاق موسیقی» شناخته شد، به عنوان «شهر خلاق و پایتخت قرآنی کشور» نیز مطرح شود.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی فعالیت‌های قرآنی گفت: با دست خالی نمی‌توان برنامه‌های قرآنی را پیش برد. همان‌گونه که در مسابقات اخیر دیدیم، هر جا هزینه شد، نتیجه مطلوبی نیز به‌دست آمد، فعالیت قرآنی نیازمند پشتیبانی واقعی است، نه صرفاً توصیه به کار جهادی.

رئیس اتحادیه مؤسسات قرآنی کردستان در پایان خاطرنشان کرد: با همدلی مسئولان، حمایت از مؤسسات مردمی و تشویق نخبگان قرآنی، می‌توان کردستان را به پایتخت قرآنی کشور تبدیل کرد و استعدادهای درخشان این استان شایسته توجه و پشتیبانی ویژه هستند.