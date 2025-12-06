پاسخ تامین اجتماعی به « نسخه یک میلیون تومانی سرماخوردگی»

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به خبر خبرگزاری مهر در مورد نسخه ۱ میلیون تومانی سرماخوردگی جوابیهای صادر کرد.
متن جوابیه به شرح زیر است:
یکی از معضلات حوزه سلامت کشور، مراجعه مستقیم بیمار به پزشک و مرکز درمانی برای دریافت خدمات درمانی بدون هدایت و راهنمایی صحیح است که در بسیاری از موارد، بیمار متحمل هزینههای سنگین میشود که برای رفع این مسئله طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع جز طرحهای اولویت دار نظام سلامت در دولت چهاردهم و سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و امید است با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور تمامی مردم از مزایای آن منتفع شوند.
موضوع نقد و اعتراض بیمهشده محترم نیز ناشی از وجود همین نقص در سیستم سلامت کشور است که بیمار ۵۰ ساله برای درمان سرماخوردگی به متخصص کودکان شاغل در یک مرکز خصوصی مراجعه کرده و متحمل هزینه شده است در حالیکه بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی با مراجعه به یکی از مراکز ملکی، درمان را کاملاً رایگان دریافت میکنند و یا با مراجعه به یکی از مراکز دانشگاهیدولتی با پرداخت فرانشیز بسیار اندک معاینه و درمان بیمار انجام میشود.
شایان ذکر است بر اساس مستندات ارائه شده، داروهای تجویزی توسط متخصص کودکان اکثراً از انواع داروهای تقویتی و تزریقی بوده که بر اساس مصوبات هیئت محترم وزیران در فهرست داروهای مورد تعهد سازمانهای بیمهگر پایه قرار ندارد. لازم به توضیح است که تعهدات و خدمات سازمانهای بیمهگر توسط شورای عالی بیمه تدوین و مصوب میشود و جهت اجرا به سازمانهای بیمهگر از جمله سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ میشود.
