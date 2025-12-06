  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

پاسخ تامین اجتماعی به « نسخه یک میلیون تومانی سرماخوردگی»

سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به خبر خبرگزاری مهر در مورد نسخه یک میلیون تومانی سرماخوردگی جوابیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به خبر خبرگزاری مهر در مورد نسخه ۱ میلیون تومانی سرماخوردگی جوابیه‌ای صادر کرد.

متن جوابیه به شرح زیر است:

یکی از معضلات حوزه سلامت کشور، مراجعه مستقیم بیمار به پزشک و مرکز درمانی برای دریافت خدمات درمانی بدون هدایت و راهنمایی صحیح است که در بسیاری از موارد، بیمار متحمل هزینه‌های سنگین می‌شود که برای رفع این مسئله طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع جز طرح‌های اولویت دار نظام سلامت در دولت چهاردهم و سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و امید است با اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور تمامی مردم از مزایای آن منتفع شوند.

موضوع نقد و اعتراض بیمه‌شده محترم نیز ناشی از وجود همین نقص در سیستم سلامت کشور است که بیمار ۵۰ ساله برای درمان سرماخوردگی به متخصص کودکان شاغل در یک مرکز خصوصی مراجعه کرده و متحمل هزینه شده است در حالی‌که بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی با مراجعه به یکی از مراکز ملکی، درمان را کاملاً رایگان دریافت می‌کنند و یا با مراجعه به یکی از مراکز دانشگاهی‏دولتی با پرداخت فرانشیز بسیار اندک معاینه و درمان بیمار انجام می‌شود.

شایان ذکر است بر اساس مستندات ارائه شده، داروهای تجویزی توسط متخصص کودکان اکثراً از انواع داروهای تقویتی و تزریقی بوده که بر اساس مصوبات هیئت محترم وزیران در فهرست داروهای مورد تعهد سازمان‌های بیمه‌گر پایه قرار ندارد. لازم به توضیح است که تعهدات و خدمات سازمان‌های بیمه‌گر توسط شورای عالی بیمه تدوین و مصوب می‌شود و جهت اجرا به سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ می‌شود.

    ۱۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      4 0
      پاسخ
      دوست عزیز سلام واقعیت این که هم دارو گران شده هم دکتر وهم بیمه ها بک سری دارو رو هزینه اش رو نمی دهن من نوعی از کجا بدونم این دارو جز تعهد بیمه هست یا دکتر باید و حتما این مورد رو بدونه تا سو تفاهم بوجود نیاد این رو اصلاح کنید و دنبال حل مشکل بصورت ریشه ای باشید ببخشید جواب شما قانع کننده نبود شرمنده ریشه یابی مشکل و حل ان
    ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      بعنوان مثال بیمار تیروییدی تا اخر عمرش باید قرص بخوره دکتر بخاطر اینکه هزینه ویزیت بیمار کم شود دارو را برای سه ماه تجویز میکند که داروخانه میگوید چون تامین اجتماعی محدود کرده از تعداد دارو کم میکند که دفعه بعد بیمار باید ازمایش و دارو را ازاد بگیرد این از الطاف تامین میباشد
    زینب ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      2 0
      پاسخ
      اینا همه توجیه هست چرا بیمار نباید توان تهیه دارو داشته باشد؟
    ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      قانع کننده نبود.
    محمد کلاهچی ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      با سلام. بیمار از طبابت پزشکی عمومی او کمک گرفته است نه تخصص اطفال. آبا اطلاع دارید که داروخانه های مراکز درمانی تامین اجتماعی ، داروهای تجویزی پزشک تان را کامل ندارند.
    ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      در قانون تامین اجتماعی تامین تمامی موارد درمانی تاکید شده بود حتی اعزام بیمار به همراه مترجم و همراه به خارج!!! الان چطوره؟ الان میگید برید پول مضاعف پول بدید بیمه تکمیلی کنید تازه از بیمه تکمیلی هم فرانشیز و همه چی گرفته میشه!! حواستون هست که مردم بابت درمان پیشاپیش به شما پول دادن و سالها پول مردم دستتون بوده؟! مشکل جای دیگری است سازمانتان ناکارآمد است و بزرگ

