به گزارش خبرنگار مهر، وحید پور حضرت ظهر دوشنبه، در حاشیه مانور نانوایی که به مناسبت هفته پدافند در نانوایی شهر توتکابن انجام شد اظهار کرد: در حال حاضر، بیش از ۳۰ درصد از مجموع ۲۰۰ واحد نانوایی فعال شهرستان، مجهز به سیستم دوگانه‌سوز هستند این واحدها در صورت قطع شبکه سراسری گاز، قابلیت پخت نان را به صورت پیوسته حفظ می‌کنند.

فرماندار رودبار در تشریح جزئیات مانور بیان کرد: در این مانور برق و گاز واحد خبازی قطع شد و این واحدها با استفاده از موتوربرق، گاز LPG و گازوئیل بلافاصله به مدار تولید برگشتند و تولید و عرضه نان بدون وقفه ادامه یافت.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان، اضافه کرد: به زودی بیش از ۶۰ واحد خبازی شهرستان تسهیلات حمایتی و ارزان قیمت جهت تهیه تجهیزات دوگانه‌سوز پرداخت شود.

پورحضرت در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پدافند غیرعامل پرداخت و گفت: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات است که برای پیشگیری از بروز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بدون استفاده از روش‌های نظامی انجام می‌شود و آمادگی نانوایان در این زمینه حیاتی است.

فرماندار رودبار در پایان، از بانک سپه به عنوان بانک عامل در اعطای تسهیلات به نانوایان تقدیر کرد و گفت: بانک سپه موظف است در چارچوب مصوبات قرارگاه، تسهیلات لازم را برای رفع مشکلات نانوایان پرداخت کند. مشکلات صنف نانوایی، مشکلات ما نیز هست و در مسیر رفع آن همراه شما خواهیم بود.