فرماندار رودبار:

توانمندسازی دانشگاه‌ها محور اصلی کمیسیون دانشجویی است

رودبار- فرماندار رودبار با تأکید بر بهره‌گیری کامل از ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و آزاد گفت: توانمندسازی دانشگاه‌ها محور اصلی کمیسیون دانشجویی است.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان که با حضور اعضا در فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از اهداف مهم کمیسیون دانشجویی توانمندسازی حوزه دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان رودبار از ظرفیت‌های قابل توجه دانشگاه‌های دولتی و آزاد برخوردار است، افزود: باید از تمامی این ظرفیت‌ها به نفع توسعه شهرستان استفاده کرد.

پورحضرت با تأکید بر همکاری و مساعدت نهادها در حوزه‌های دانشگاهی ادامه داد: با حمایت مناسب می‌توان مشکلات دانشجویان را کاهش داد و به رفع دغدغه‌های آنان پرداخت.

فرماندار رودبار همچنین یادآور شد: موضوع مهمی که در ماه‌های مهر و آبان باید به آن توجه داشت، یادآوری دوران اغتشاشات است و امیدواریم با برگزاری منظم جلسات کمیسیون، دغدغه‌های دانشجویان به بهترین شکل برطرف شود.

وی به نزدیک شدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: این هفته فرصت مغتنمی است تا فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها تبیین و ترویج شود.

پورحضرت در پایان تصریح کرد: از دوران انقلاب تاکنون شهدای فراوانی تقدیم نظام شده است و امروز وظیفه داریم این فرهنگ ارزشمند را به نسل جوان به ویژه دانشجویان منتقل کنیم.

