به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان که با حضور اعضا در فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از اهداف مهم کمیسیون دانشجویی توانمندسازی حوزه دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شهرستان است.

وی با اشاره به اینکه شهرستان رودبار از ظرفیت‌های قابل توجه دانشگاه‌های دولتی و آزاد برخوردار است، افزود: باید از تمامی این ظرفیت‌ها به نفع توسعه شهرستان استفاده کرد.

پورحضرت با تأکید بر همکاری و مساعدت نهادها در حوزه‌های دانشگاهی ادامه داد: با حمایت مناسب می‌توان مشکلات دانشجویان را کاهش داد و به رفع دغدغه‌های آنان پرداخت.

فرماندار رودبار همچنین یادآور شد: موضوع مهمی که در ماه‌های مهر و آبان باید به آن توجه داشت، یادآوری دوران اغتشاشات است و امیدواریم با برگزاری منظم جلسات کمیسیون، دغدغه‌های دانشجویان به بهترین شکل برطرف شود.

وی به نزدیک شدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: این هفته فرصت مغتنمی است تا فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها تبیین و ترویج شود.

پورحضرت در پایان تصریح کرد: از دوران انقلاب تاکنون شهدای فراوانی تقدیم نظام شده است و امروز وظیفه داریم این فرهنگ ارزشمند را به نسل جوان به ویژه دانشجویان منتقل کنیم.