کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز و دستگیری ۱۰ نفر قاچاقچی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی با اشاره به کشف هزار رأس گوسفند قاچاق گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، طی ۲۴ ساعت گذشته مأموران انتظامی استان فارس حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری موفق شدند ۶ دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کنند.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات فنی مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استان‌های دیگر بارگیری کرده و قصد دارند برای خروج غیرقانونی از کشور به شهرهای جنوبی انتقال دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از هر ۶ دستگاه کامیون، یک هزار رأس گوسفند فاقد مجوز را کشف کنند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه در این خصوص ۱۰ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.