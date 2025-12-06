  1. استانها
کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز و دستگیری ۱۰ نفر قاچاقچی در فارس

شیراز- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی با اشاره به کشف هزار رأس گوسفند قاچاق گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، طی ۲۴ ساعت گذشته مأموران انتظامی استان فارس حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری موفق شدند ۶ دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کنند.

وی افزود: مأموران پلیس با اقدامات فنی مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استان‌های دیگر بارگیری کرده و قصد دارند برای خروج غیرقانونی از کشور به شهرهای جنوبی انتقال دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضائی موفق شدند در بازرسی از هر ۶ دستگاه کامیون، یک هزار رأس گوسفند فاقد مجوز را کشف کنند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه در این خصوص ۱۰ نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

