۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

حجت الاسلام سهرابی: مسئولان باید با بی‌حجابی برخورد قانونی کنند

میناب- رئیس تبلیغات اسلامی میناب گفت: بی‌حجابی نه‌تنها مغایر با قوانین شرعی است، بلکه برخلاف قوانین کشور نیز محسوب می‌شود و مسئولان باید به‌طور جدی با آن برخورد کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ورزشی هیچ مشکلی ندارد، اما این حضور باید با رعایت کامل موازین شرعی و اسلامی باشد. حجاب بخشی از هویت فرهنگی و دینی جامعه است و باید در همه عرصه‌های اجتماعی رعایت شود.

وی در ادامه تأکید کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان یک الگوی اسلامی همواره حجاب خود را رعایت می‌کردند و باید این الگو در جامعه اسلامی پیاده‌سازی شود. حجاب نه‌تنها حفظ شأن اجتماعی است، بلکه به کرامت انسانی نیز مرتبط است.

رئیس تبلیغات اسلامی میناب همچنین گفت: مسئولان فرهنگی و اجرایی باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند. اگر فردی بی‌حجاب باشد، باید از خدمات دولتی محروم شود. دولت باید از خود شروع کرده و کارکنان خود را به رعایت حجاب ملزم کند.

حجت الاسلام سهرابی در پایان افزود: با پیگیری جدی مسئولان و اعمال قوانین، مسئله بی‌حجابی به‌سرعت حل خواهد شد و جامعه به مسیر درست خود باز خواهد گشت.

    • موحد DE ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      مطمئن باشید تا گشت ارشاد دوباره برنگرده و جریمه های بازدارنده مالی و مجازات کیفری و انضباطی و تنبیهی مناسب نباشه مسئله بی حجابی و بی حیایی در ایران نه تنها حل نخواهد شد بلکه روز به روز بدتر خواهد شد

