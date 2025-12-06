حجت الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در گفتوگو با خبرنگار مهر، افزود: حضور بانوان در عرصههای مختلف اجتماعی و ورزشی هیچ مشکلی ندارد، اما این حضور باید با رعایت کامل موازین شرعی و اسلامی باشد. حجاب بخشی از هویت فرهنگی و دینی جامعه است و باید در همه عرصههای اجتماعی رعایت شود.
وی در ادامه تأکید کرد: حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها بهعنوان یک الگوی اسلامی همواره حجاب خود را رعایت میکردند و باید این الگو در جامعه اسلامی پیادهسازی شود. حجاب نهتنها حفظ شأن اجتماعی است، بلکه به کرامت انسانی نیز مرتبط است.
رئیس تبلیغات اسلامی میناب همچنین گفت: مسئولان فرهنگی و اجرایی باید پیگیریهای لازم را انجام دهند. اگر فردی بیحجاب باشد، باید از خدمات دولتی محروم شود. دولت باید از خود شروع کرده و کارکنان خود را به رعایت حجاب ملزم کند.
حجت الاسلام سهرابی در پایان افزود: با پیگیری جدی مسئولان و اعمال قوانین، مسئله بیحجابی بهسرعت حل خواهد شد و جامعه به مسیر درست خود باز خواهد گشت.
