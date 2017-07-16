به‌‎گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان اصفهان، محسن جاوری رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کاشان بیان کرد: «این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال و از محل اعتبارات ملی در حال انجام است.»

او با تأکید بر اینکه مجموعه جهانی باغ تاریخی فین کاشان از بناهای مهم تاریخی است که هرساله میزبان تعداد چشمگیری از گردشگران خارجی و داخلی است تصریح کرد: «این بناهای تاریخی هر ساله نیاز به سامان‌دهی و مرمت دارد که این مهم هر ساله با تخصیص اعتبارات لازم انجام می‌شود.»

به‌گفته جاوری مرمت پشت‌بام‌ها، اجرای آجرفرش بام، مرمت بدنه‌های خشتی و آجری، مرمت کف‌فرش‌های سنگی از اقداماتی است که در مرحله اول برای مرمت این مجوعه جهانی در حال اجراست.

باغ تاریخی فین کاشان در سال ۱۳۹۰ به همراه هشت باغ دیگر به عنوان «باغ ایرانی» در فهرست یونسکو به ثبت جهانی رسیده است.این باغ در پانزدهم آذر ۱۳۱۴ با شماره ۲۳۸ در فهرست آثار ملی به‌ثبت رسید.

سابقه و قدمت باغ فین به دوره صفویه بازمی‌گردد اما اجرای فرمان ناصرالدین‌شاه قاجار مبنی بر قتل میرزاتقی‌خان امیرکبیر در سال ۱۸۵۲ میلادی در حمام فین، این بنای تاریخی را نزد مورخان و نیز ایرانیان مشهور کرده است.

مجموعه باغ تاریخی فین در جنوب کاشان و در مجاورت چشمه سلیمانیه به مساحت ۲۳هزار و ۷۰۰ متر مربع قرار دارد که در سال ۲۰۱۱ میلادی در زمره ۹ باغ برتر ایرانی در فهرست میراث ملموس سازمان یونسکو به‌ثبت جهانی رسید.

افزون بر ۱۷۰۰ اثر تاریخی باارزش در شهرستان کاشان شناسایی شده که تاکنون ۳۲۰ بنای آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است.