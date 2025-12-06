  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

رفع تصرف ۲۸ هزار متر مربع از اراضی دولتی در همدان

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از رفع تصرف بیش از ۲۸ هزار متر مربع از اراضی دولتی با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی، اظهار کرد: با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی این استان، ۲۸ هزار و ۳۴۲ متر مربع از اراضی دولتی و ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزادسازی شد.

وی با اشاره به تصرف غیرقانونی این اراضی توسط افراد سودجو، افزود: موضوع پس از پیگیری‌های لازم در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و با شناسایی زمین‌های ملی متصرف‌شده، اقدامات قانونی برای رفع تصرف آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: مأموران با تلاش شبانه‌روزی، تشکیل پرونده و هماهنگی‌های قضائی و با حضور مسئولان اداره‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، موفق به رفع تصرف از این اراضی شدند.

سردار نجفی در پایان خاطرنشان کرد: ارزش زمین‌های آزادسازی‌شده بالغ بر ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده و در این راستا، ۶ نفر از متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شده‌اند.

    سیما IR ۲۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      باید جدی‌تر برخورد بشه باهاشون تا درس عبرت بشن‌ برا بقیه.

