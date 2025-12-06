رفع تصرف ۲۸ هزار متر مربع از اراضی دولتی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی، اظهار کرد: با تلاش مأموران پلیس امنیت اقتصادی این استان، ۲۸ هزار و ۳۴۲ متر مربع از اراضی دولتی و ملی که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزادسازی شد.

وی با اشاره به تصرف غیرقانونی این اراضی توسط افراد سودجو، افزود: موضوع پس از پیگیری‌های لازم در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و با شناسایی زمین‌های ملی متصرف‌شده، اقدامات قانونی برای رفع تصرف آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان همدان تصریح کرد: مأموران با تلاش شبانه‌روزی، تشکیل پرونده و هماهنگی‌های قضائی و با حضور مسئولان اداره‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، موفق به رفع تصرف از این اراضی شدند.

سردار نجفی در پایان خاطرنشان کرد: ارزش زمین‌های آزادسازی‌شده بالغ بر ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده و در این راستا، ۶ نفر از متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شده‌اند.