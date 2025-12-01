زمین خواری ۱۰۰ میلیاردی در صومعه سرا کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عدلی مژده‌ی اظهار کرد: در پی وصول خبری به پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان، مبنی براینکه شخصی به صورت غیر قانونی اقدام به تصرف و ساخت و ساز در اراضی ملی کرده است، بررسی موضوع در دستور پلیس شهرستان صومعه سرا قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات میدانی و جمع آوری اسناد و مدارک و مستندات لازم، مشخص شد فردی نسبت به تصرف غیر قانونی حدوداً ۵۰۰۰ متر از اراضی ملی در شهر ضیابر اقدام کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا با بیان اینکه ارزش ریالی این زمین تصرف شده توسط کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این خصوص متهم ۵۰ ساله با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از اراضی ملی رفع تصرف صورت گرفت.

این مقام انتظامی در پایان با اشاره به رصد دقیق و اشرافیت بالای پلیس بر روی اقدامات غیرمجاز و مجرمانه متصرفان اراضی ملی و عزم راسخ مجموعه انتظامی و دستگاه قضائی در برخورد با پدیده زمین‌خواری، خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با سودجویان و افراد فرصت‌طلب که سعی در تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی دارند، برخورد قاطع و قانونی می‌کند.