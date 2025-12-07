آذربایجان غربی بهشت پرندگان؛ اکوتوریسمی که مورد غفلت قرار می گیرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، سکینه اسمی: آذربایجان غربی در هشتمین کریدور بین‌المللی مهاجرت پرندگان قرار دارد با ۴۰ تالاب دائمی و فصلی برای تابستان و زمستان گذرانی انواع پرندگان مهاجر در این استان وجود دارد که هرسال با آغاز فصل کوچ و ورود پرندگان جلوه و زیبایی غیرقابل وصفی به طبیعت استان می‌بخشند.

به دلیل موقعیت طبیعی و ساختار توپوگرافی که رودخانه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها و دریاچه‌های کوچک و بزرگ را در بر گرفته، استان آذربایجان غربی، به عنوان زیستگاه مهم حیات‌وحش و گونه‌های جانوری کشور شناخته شده است.

برخی از این گونه‌ها بومی و برخی دیگر پرندگان مهاجری هستند که زمان مشخصی را در منطقه به سر می‌برند. تنوع گونه‌های جانوری و پرندگان بومی و مهاجر استان، به‌اندازه‌ای دارای اهمیت بین‌المللی است که زیستگاه عمده آن‌ها (به‌غیراز دریاچه ارومیه و جزایر آن) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پناهگاه‌ها و زیستگاه‌های حیات‌وحش از طرف یونسکو به ثبت رسیده و به‌عنوان پارک ملی ارومیه معروف است.

مساحت تالاب‌های استان را بیش از ۷۰۰ کیلومترمربع تخمین می‌زنند که برخی از آن‌ها دارای آب شیرین و برخی شور است، این تالاب‌ها زیستگاه مناسبی برای انواع پرندگان به‌حساب می‌آید و بیش از ۱۴۰ نوع پرنده آبزی در آن‌ها مشاهده‌شده است.

تالاب کانی برازان نخستین سایت پرنده‌نگری کشور، تالاب‌های یادگارلو، حسنلو آق‌گل، عشق‌آباد، قره بلاغ، یاریم قیه و ساری سوی تنها بخشی از ظرفیت عظیم تالاب‌های ملی و بین‌المللی استان بوده که همه‌ساله میزبان هزاران پرنده نادر و کمیاب و مهاجر از سراسر دنیا هستند که می‌تواند زمینه جذب گردشگران را فراهم کند.

آذربایجان غربی میزبان ۳۲۰ گونه پرنده است

رئیس اداره نظارت بر امور حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این استان یکی از قطب‌های پرنده‌نگری کشور به شمار می‌رود، افزود: همه ساله استان میزبان ۳۲۰ گونه پرنده است که از این تعداد ۲۰۰ گونه مهاجر بوده و ۱۲۰ گونه نیز بومی استان است.

وی با بیان اینکه این استان به دلیل شرایط جغرافیایی ویژه و میزبانی از هزاران پرنده مهاجر در هشتمین کریدور بین‌المللی مهاجرت پرندگان قرار دارد، گفت: همه ساله با آغاز فصل سرما شاهد مهاجرت پرنده به این استان هستیم که اوج این مهاجرت‌ها در دی ماه است.

یوسفی فلامینگو، انواع حواصیل، اردک مرمری، غاز پیشانی‌سفید بزرگ، پرستوی دریایی کوچک، اردک سر حنایی، کاکایی سیاه، انواع مختلف آبچلیک، غاز پیشانی‌سفید کوچک، قوی فریادکش، باکلان، لک‌لک سفید، بوتیمار کوچک، کشیم کوچک، حواصیل خاکستری، اگرت بزرگ و کوچک، آن قوت، گیلار، دم جنبانک ابلق، عقاب طلایی و مرگوس بزرگ و کوچک را از مهم‌ترین پرندگان مهاجر و بومی در استان عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، وجود زیستگاه‌های غنی برای انواع وحوش، به‌خصوص تالاب‌ها و زیستگاه‌های آبی، قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان و نیز وجود انواع گونه‌های بومی حیات‌وحش به همراه انواع رودخانه و آبشار می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای صنعت اکوتوریسم استان باشد.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات‌وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی در خصوص اهمیت توجه به گردشگری طبیعت در استان گفت: بسیاری از پرندگان ازجمله غاز پیشانی‌سفید کوچک، آن قوت، فلامینگو، غاز پیشانی‌سفید بزرگ و برخی پرندگان شکاری که در دنیا در خطر انقراض قرار دارند دارای بیشترین تعداد در استان هستند که این ظرفیت موجب شده همه‌ساله کارشناسانی از اتحادیه پرنده‌نگری اروپا به استان سفر و راهی تالاب‌های استان برای تماشای این پرندگان نایاب شوند.

کانی برازان نخستین سایت پرنده‌نگری کشور در مهاباد

وی با بیان اینکه در حال حاضر نخستین سایت پرنده‌نگری کشور در تالاب کانی برازان قرار دارد، گفت: تالاب بین‌المللی کانی برازان با وسعتی قریب به ۹۰۷ هکتار مأمنی برای هزاران پرنده آبزی و کنار آبزی است به‌گونه‌ای که به بهشت پرندگان معروف شده است و همین امر سالانه هزاران گردشگر و علاقه‌مند را برای مشاهده و ثبت لحظه‌های دیدنی به‌سوی خود می‌کشاند.

یوسفی خاطرنشان کرد: احداث اتاقک و محل‌های مناسب قابل‌استفاده برای پرنده‌نگری در تالاب‌های کانی برازان و سلدوز و چاپ و انتشار کتابچه‌هایی در خصوص پرندگان از اقدامات این اداره کل در راستای ارائه خدمات بهتر به علاقمندان گردشگری طبیعت و پرندگان بدون برهم زدن آرامش پرندگان برشمرد.

وی یادآور شد: همچنین هم اکنون امکانات مناسبی ازجمله تلسکوپ، دوربین چشمی و دوربین عکاسی در این تالاب‌ها مستقر است، مردم و علاقه‌مندان خصوصاً کارشناسان متخصص پرنده‌نگری می‌توانند از این تجهیزات به راحتی استفاده کنند.

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه در خصوص تعداد پرندگان مهاجر در استان نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد، گفت: سالانه به صورت تخمین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار پرنده به این استان مهاجرت می‌کنند.

موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است

رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان به این منطقه گشت‌های مشترکی با اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی دایر شده است که به صورت مستمر زیستگاه‌ها را مورد پیمایش قرار می‌دهند و تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در آذربایجان غربی مشاهده نشده است.

یوسفی افزود: آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، بیماری ویروسی است که مختص پرندگان و بیماری مشترک بین انسان و پرندگان است که در پرندگان وحشی، سویه‌های جدید ایجاد بیماری نمی‌کند و فقط این پرندگان به عنوان ناقل محسوب می‌شوند.

وی از اهالی روستاهای همجوار تالاب‌ها و منابع آبی مانند سدها خواست در صورت مشاهده لاشه پرندگان و یا تغییر رفتار آنها، ضمن خودداری از تماس با لاشه پرندگان موضوع را به ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند.

یوسفی از اجرای طرح سرشماری پرندگان در استان از دی ماه سال جاری خبر داد و گفت: از ۱۰ دی ماه سرشماری پرندگان با فعالیت ۱۰ اکیپ بین سه ۵ نفره کارشناسان محیط زیست، فعالان زیست محیطی استان اجرا می‌شود.

آذربایجان غربی با دارا بودن آب و هوای مدیترانه‌ای، ۱۴ رودخانه دائمی و پرآب، چشمه‌های زلال، جزایر دریاچه ارومیه، دره‌ها، جنگل‌ها و مراتع زیبا، طبیعتی وحشی و پرارزش را رقم زده و عظیم‌ترین زیستگاه انواع پرندگان، آبزیان و ماهیان سوف و قزل‌آلای رنگین کمان را تشکیل داده است، به‌گونه‌ای که از ۲۴ تالاب بین‌المللی کشور پنج تالاب در استان آذربایجان غربی واقع شده است.