  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۸

سلیمان پور: مرحله دوم آبگیری تالاب کانی‌ برازان آغاز شد

سلیمان پور: مرحله دوم آبگیری تالاب کانی‌ برازان آغاز شد

ارومیه- رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مهاباد، از آغاز مرحله دوم آبگیری تالاب کانی‌ برازان در پی بارندگی‌های اخیر و اجرای اقدامات میدانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی با بیان اینکه بارندگی‌های مؤثر روزهای گذشته موجب ورود رواناب‌ها و جریان‌های سطحی به بستر تالاب شده است، گفت: افزایش تراز آبی تالاب کانی برازان در نتیجه این بارش‌ها، آغاز مرحله دوم آبگیری این زیست‌بوم ارزشمند را رقم زده است.

وی افزود: در پی بارندگی‌های اخیر، بخشی از آب‌های سطحی به سمت تالاب هدایت شده و بهبود شرایط هیدرولوژیکی تالاب به‌صورت تدریجی در حال انجام است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مهاباد با اشاره به اقدامات میدانی یگان حفاظت محیط‌زیست این شهرستان تصریح کرد: نیروهای یگان طی روزهای گذشته با اجرای اقدامات مدیریتی از جمله ساماندهی و هدایت جریان‌های سطحی، مسدودسازی مسیرهای انحرافی و تقویت مسیرهای منتهی به تالاب، زمینه افزایش حجم آب ورودی و تسهیل روند آبگیری تالاب کانی برازان را فراهم کرده‌اند.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم بارندگی‌ها و پایش مستمر مسیرهای آبی، روند احیای تالاب تثبیت شده و شرایط لازم برای بازگشت گونه‌های مختلف پرندگان و تقویت زیستگاه طبیعی تالاب کانی برازان فراهم خواهد شد.

کد خبر 6692025

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها