مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پرندگان شکاری در روستای قلعه بالا بیارجمند پایش می‌شود، ابراز داشت: این رصد اواخر اسفندماه سال جاری خواهد بود.

وی اضافه کرد: هدف این پایش بررسی دقیق و مطلوب درباره مهاجرت بهاره این پرندگان شکاری در منطقه قلعه بالا خارتوران است.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود بابیان اینکه تیم حافظان طبیعت تیرگان کومش به سرپرستی مهری بوجار و میترا دانشور مسئولیت پایش را عهده دار هستند، ابراز داشت: این تیم در ارتفاعات روستا مستقر می‌شوند.

عجمی با بیان اینکه با اسکوپ و دوربین چشمی این پایش انجام خواهد شد، تصریح کرد: این تیم در جشنواره زاغ بور نیز این فعالیت علمی را در منطقه انجام داده بود.

وی افزود: همزمان با مهاجرت پرندگان شکاری به عرض‌های پایین‌تر و گرم‌تر، روستای قلعه بالا از جمله نقاط مهم برای پایش و رصد پرندگان شکاری محسوب می‌شود.