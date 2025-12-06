هشدار نارنجی هواشناسی در کرمانشاه؛ سامانه بارشی در نیمه غربی استان

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی نسبتاً قدرتمندی از اواخر وقت فردا یکشنبه وارد جو استان می‌شود و تا اواخر روز چهارشنبه به تناوب استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در مجموع بارش‌های قابل توجهی را برای سطح استان در پی دارد.

وی افزود: بیشینه فعالیت این سامانه طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه پیش‌بینی می‌شود و تمرکز اصلی آن در نواحی شمالغرب و غرب استان خواهد بود و در این مدت شاهد بارش باران، وزش باد، رعدوبرق و در برخی ساعات احتمال رگبار پراکنده تگرگ خواهیم بود.

زورآوند تصریح کرد: بارندگی‌ها علاوه بر آبگرفتگی معابر عمومی و ایجاد رواناب، ممکن است در برخی مناطق به‌ویژه نواحی غربی و شمالغربی استان منجر به وقوع سیلاب‌های محلی شود و این موضوع نیازمند توجه جدی دستگاه‌های اجرایی و شهروندان است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به زمان فعالیت این سامانه گفت: شروع فعالیت این سامانه از اواخر یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ خواهد بود و تا اواخر چهارشنبه ۱۹ آذر ادامه دارد و اثرات آن تقریباً تمامی نقاط استان را دربرخواهد گرفت اما نیمه غربی و مناطق اورامانات بیشترین تأثیر را خواهند داشت.

وی بیان کرد: مناطق در معرض مخاطره شامل کل استان و به‌ویژه نیمه غربی و شمالغرب از جمله شهرستان‌های پاوه، روانسر، جوانرود، ثلاث باباجانی، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب، کرمانشاه، ماهیدشت، اسلام‌آباد غرب و دالاهو است که در این مناطق احتمال بروز خسارت بیشتر وجود دارد.

زورآوند با تشریح اثرات مخاطرات این سامانه گفت: لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، کندی در تردد وسائط نقلیه، آبگرفتگی معابر عمومی، رواناب و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی، خسارت به پل‌ها و جاده‌های مواصلاتی، احتمال برخورد صاعقه و همچنین آسیب به محصولات کشاورزی و باغی از پیامدهای این سامانه بارشی خواهد بود.

وی در پایان با ارائه توصیه‌های ایمنی تأکید کرد: رانندگان در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند، کانال‌ها، آبراهه‌ها و دهانه پل‌ها برای تسریع خروج آب‌های سطحی پاکسازی شود، از کوهنوردی و حضور در مناطق مرتفع پرهیز شود و کشاورزان نسبت به انتقال محصولات کشاورزی و دام‌ها به اماکن سرپوشیده اقدام کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز برای مدیریت شرایط احتمالی در آمادگی کامل قرار داشته باشند.