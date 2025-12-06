به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی شامگاه شنبه در سومین جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان با اشاره به ظرفیت گسترده انسانی و دانشگاهی کردستان، اظهار کرد: این حجم از نیروی جوان و تحصیل‌کرده بستر مناسبی برای گسترش فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه فراهم کرده و باید از این توان به‌صورت هدفمند استفاده شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه رویکرد پژوهشی استان نیازمند جهت‌دهی دقیق و منطبق بر مسائل واقعی کردستان است، گفت: این کارگروه به‌دلیل نقش سیاستگذاری و ترکیب اعضا، می‌تواند محورهای پژوهشی ضروری را تعریف کرده و مسیر توسعه را برای دستگاه‌های اجرایی روشن کند.

وی نقش پارک علم و فناوری را در ایجاد هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها، مراکز رشد و واحدهای فناور برجسته دانست و اعلام کرد: همکاری‌های میان‌بخشی در سال‌های اخیر گسترش یافته و زمینه ارتباط مؤثر میان پژوهشگران و بخش‌های اجرایی بیش از گذشته فراهم شده است.

محمدی افزود: بخشی از فعالیت‌های مشترک میان پارک علم و فناوری و دانشگاه‌های استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اجرایی شده و بخش دیگری نیز در مرحله تحقق قرار دارد که تکمیل این روند می‌تواند جریان نوآوری استان را تسریع کند.

گفتنی است؛ در ادامه این جلسه تفاهم‌نامه همکاری پارک علم و فناوری با دانشگاه‌های استان به‌منظور تقویت تعاملات علمی، توسعه طرح‌های فناورانه و حمایت از واحدهای نوآور امضا شد.