حق شناس: ۲ همت اعتبار برای توسعه باند فرودگاه رشت تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با تأکید بر هماهنگی بینظیر دستگاههای اجرایی و نظامی در برگزاری اجلاس استانداران استانهای حوزه خزر گفت: این سطح از انسجام و همراهی، ظرفیتی ارزشمند برای پیشبرد اهداف توسعهای گیلان است که آثار آن در میانمدت و بلندمدت نمایان خواهد شد.
برگزاری اجلاس وزرای علوم کشورهای منطقه در رشت در دست پیگیری
وی از پیگیری برگزاری اجلاس وزرای علوم کشورهای منطقه در رشت خبر داد و افزود: این نشست میتواند زمینهساز تقویت همکاریهای علمی و دانشگاهی بینالمللی باشد.
حق شناس همچنین به ظرفیت ویژه بانکی در گیلان اشاره کرد که با وجود ایرانیبودن، بر اساس قواعد مالی روسیه فعالیت میکند و گفت: این بانک میتواند گره انتقال پول صادراتی را حل کند و فرصتی مهم برای فعالان اقتصادی استان ایجاد نماید.
تأکید بر حمایت بیقید و شرط از سرمایهگذاران داخلی و خارجی
استاندار گیلان با بیان اینکه استان آماده واگذاری زمین و مجوز در کوتاهترین زمان برای پروژههای تولیدی و صادراتمحور است، اظهار داشت: هر واحد مرغداری، گلخانه، صنایع تبدیلی یا فعالیت اقتصادی منطبق با مزیتهای گیلان مورد حمایت کامل قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اعتبارات استانی گفت: برای تکمیل پروژههای نیمهتمام از ابزارهایی مانند اوراق مرابحه و تسهیلات بانکی استفاده خواهد شد که دستگاههایی مانند جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای از آن بهرهمند شدهاند.
توسعه باند فرودگاه رشت برای پذیرش هواپیماهای پهنپیکر
حقشناس در پایان با اشاره به محدودیتهای فعلی باند فرودگاه رشت تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئتمدیره شرکت فرودگاهها، ۲ همت برای توسعه باند تخصیص یافته و پس از یک تعطیلی کوتاهمدت، عملیات اجرایی آن آغاز میشود تا امکان نشست و برخاست هواپیماهای بزرگ فراهم گردد.
حضور نمایندگان مجلس در جلسه
در این جلسه احمدی سنگری و کوچکینژاد، نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند و اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان گزارشهایی را ارائه کردند.
