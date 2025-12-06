  1. استانها
حق شناس: ۲ همت اعتبار برای توسعه باند فرودگاه رشت تخصیص یافت

رشت- استاندار گیلان از تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه باند فرودگاه رشت خبر داد و گفت: این پروژه به زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با تأکید بر هماهنگی بی‌نظیر دستگاه‌های اجرایی و نظامی در برگزاری اجلاس استانداران استان‌های حوزه خزر گفت: این سطح از انسجام و همراهی، ظرفیتی ارزشمند برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای گیلان است که آثار آن در میان‌مدت و بلندمدت نمایان خواهد شد.

برگزاری اجلاس وزرای علوم کشورهای منطقه در رشت در دست پیگیری

وی از پیگیری برگزاری اجلاس وزرای علوم کشورهای منطقه در رشت خبر داد و افزود: این نشست می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های علمی و دانشگاهی بین‌المللی باشد.

حق شناس همچنین به ظرفیت ویژه بانکی در گیلان اشاره کرد که با وجود ایرانی‌بودن، بر اساس قواعد مالی روسیه فعالیت می‌کند و گفت: این بانک می‌تواند گره انتقال پول صادراتی را حل کند و فرصتی مهم برای فعالان اقتصادی استان ایجاد نماید.

تأکید بر حمایت بی‌قید و شرط از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

استاندار گیلان با بیان اینکه استان آماده واگذاری زمین و مجوز در کوتاه‌ترین زمان برای پروژه‌های تولیدی و صادرات‌محور است، اظهار داشت: هر واحد مرغداری، گلخانه، صنایع تبدیلی یا فعالیت اقتصادی منطبق با مزیت‌های گیلان مورد حمایت کامل قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اعتبارات استانی گفت: برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از ابزارهایی مانند اوراق مرابحه و تسهیلات بانکی استفاده خواهد شد که دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای از آن بهره‌مند شده‌اند.

توسعه باند فرودگاه رشت برای پذیرش هواپیماهای پهن‌پیکر

حق‌شناس در پایان با اشاره به محدودیت‌های فعلی باند فرودگاه رشت تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره شرکت فرودگاه‌ها، ۲ همت برای توسعه باند تخصیص یافته و پس از یک تعطیلی کوتاه‌مدت، عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود تا امکان نشست و برخاست هواپیماهای بزرگ فراهم گردد.

حضور نمایندگان مجلس در جلسه

در این جلسه احمدی سنگری و کوچکی‌نژاد، نمایندگان مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند و اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گزارش‌هایی را ارائه کردند.

    • علی رضا اسداللهی نودهی US ۱۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم حتما باید از ظرفیت بخش خصوصی خصوصا شرکت های بزرگ خصوصی امکانات دانش بنیان‌های دانشگاهی جهت جذب سرمایه گذاران مشارکت بخش خصوصی همزمان احداث وتکمیل پروژه‌های نیمه کاره را تسریع ‌تأمین مالی بشوند ۵سد شفارود وپلرودکه سال‌های گذشته شروع فعلا ۸۰درصد پیشرفت دارد سدها ویورش لاسک دیلمان وچند سد لاستیکی که ۷۰هزار هکتار برای برنجکاری قابل کشت مطمئن ابی وتولید برق آبی را افزايش يافته شود جاده‌های آستارا به رشت واستارا به اردبیل اسالم وخلخال وپونل به خلخال و خلخال به منجیل تکمیل شوند
    • علی رضا اسداللهی نودهی US ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم جاده قدیمی قزوین رشت تبدیل به بزرگراه وآزاد راه بشود وجاده بزرگراه قزوین الموت تنکابن وقزوین الموت رحیم آباد کلاچای بزرگراه ساخته بشود وجاده حسنرود کاسپین زیباکنار کیاشهر چاف چمخاله لنگرود تارودسر رامسر چابکسر کلاچای جاده ساحلی دریای خزر بزرگراه ساخته بشود بامشارکت بخش خصوصی خصوصا تجار وبازرگانان ایرانی خارج کشور سرمایه گذاری جذب شوند
    • علی رضا اسداللهی نودهی US ۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم کمربندی شهربزرگ رشت ۹۰متری دوررشت وکمربندی انزلی وبزرگراه انزلی رضوانشهر بزرگراه بشوند با کمک بخش خصوصی خصوصا کمک دولت چهاردهم وبنیاد مستضعفان وبنیاد برکت خیرین فعال آستان قدس رضوی وسایر ظرفیت های بزرگ داخلی وخارجی صندوق توسعه ملی وبانکها أوراق مشارکت بانکهای خارجی داخلی وبرنامه ریزی برای کمربندی تمام شهرهای بزرگ گیلانی بخصوص جاده ترانزیت کالا آستارا به رضوانشهر تارشت سراوان. رشت وآزاد راه امام‌ زاده هاشم تابندرانزلی کاسپین ورضوانشهر که ۱۴سال نیمه کاره است
    • علی رضا اسداللهی نودهی US ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام پیشنهاد میکنم از ظرفیت کنار دریای خزر از آستارا تا رامسر ۳۰۰کیلومتر جاده ساحلی دریای خزر که برای اقتصادی دریا محور بندری توریستی گردشگری بین‌المللی ومخصوصا برای هتل‌های ۵و۴و۳ستاره رستوران‌ها شیک آپارتمان‌های مسکونی ویلاهای لاکچری ومراکز تفریحي وخرید کالا انواع اقامتگاه‌های بین راهی گردشگری بین‌المللی ومخصوصا بوم گردی ظرفیت های بزرگ بنادر دریای خزر گیلان بعنوان. پیشرفته شدن را دارد

