هوای مشهد برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز سه شنبه شانزدهم دیماه با ثبت عدد ۱۲۲ در وضعیت نارنجی و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

همچنین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با شاخص کلی ۱۳۶ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

کیفیت هوا در مناطق نخریسی، صدف، ساختمان، طرق، تفی آباد و الهیه در وضعیت قرمز و در شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و در بقیه مناطق سطح شهر مشهد هوای ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.