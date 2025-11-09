آیت اللهی موسوی:حفظ ضوابط میراث جهانی شهر ماهان خط قرمزاستان کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آیت اللهی موسوی، در جلسه‌ای با حضور مدیران محلی بخش ماهان به بررسی مشکلات این منطقه در حوزه‌های راه‌های روستایی، شهرداری ماهان، لنگر، باغ شاهزاده و قنات گوهر ریز جوپار پرداخت.

وی با تأکید بر حفظ حرایم و رعایت ضوابط میراث فرهنگی در بناها و قنوات ثبت جهانی، این موضوع را خط قرمز استان کرمان عنوان کرد و افزود: هر گونه تغییر، ساخت و ساز یا عملیات عمرانی در محدوده آثار ثبت جهانی باید با هماهنگی کامل اداره کل میراث فرهنگی انجام شود.

موسوی، همچنین از تخصیص اعتبار برای پروژه‌های شهرداری ماهان و حمایت مالی از تکمیل و ساماندهی محوطه قنات گوهر ریز جوپار خبر داد و با اشاره به ضرورت تکمیل و ساماندهی راه‌های روستایی منطقه افزود: اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در آرامش و رفاه مردم دارد و با همکاری حوزه روستایی معاونت عمرانی، روند انجام آن‌ها با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.