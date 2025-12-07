به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تجلیل از برگزیدگان مناطق ۲۲ گانه در فصل دوم سال ۱۴۰۴ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، مدیران کل معاونت، شهرداران مناطق، مدیران، کارمندان و کارگران مناطق ۲۲ گانه در خانه شهر (بلدیه) برگزار شد.

لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در این مراسم ضمن اشاره به در پیش بودن ولادت حضرت زهرا (س) گفت: حضرت زهرا (س) بر اساس شناخت و معرفتی که از ولایت داشتند اولین مدافع ولایت بودند و این مهم به ما درس بزرگی می‌دهد که چگونه نسبت به موضوعات پیرامون خود معرفت و شناخت داشته باشیم. چرا که هر چه این معرفت و شناخت بیشتر باشد سبب رشد و تعالی انسان می‌شود.



فروزنده ادامه داد: باید تلاش افراد در راه خدمتگزاری را ارج دهیم تا زمینه برای ارتقا کیفیت خدمت رسانی فراهم شود. همه می‌دانیم نیروی انسانی سرمایه هر سازمانی است پس تلاش این سرمایه‌های گران بهای سازمانی را باید دید و از آن تقدیر کرد. این عوامل که از آن به عنوان عوامل انگیزشی یاد می‌شود سبب خواهد شد شایسته سالاری در سازمان حکمفرما شود و از طرفی زمینه خلاقیت محوری و تعلق سازمانی در مجموعه پرسنل را فراهم می‌آورد.

معاون شهردار تهران گفت: افراد پر تلاش و شایسته در حقیقت سرمایه اصلی و موتور محرک سازمان هستند و باید قدر دان تلاش آنان باشیم.

معاون هماهنگی و امور مناطق گفت: سنت حسنه قدردانی در این دوره مدیریت شهری مد نظر قرار گرفت و امیدواریم این سنت نیکو در مدیریت شهری در دوره‌های بعد نیز ماندگار شود.

فروزنده در ادامه اظهار داشت: قدردانی از تلاش مجموعه افراد به طور مشخص حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری است چرا که این امر سبب امید آفرینی می‌شود.

وی ادامه داد: در شهر اقدامات بزرگی در ۴ سال گذشته صورت گرفته به گونه‌ای که بودجه مدیریت شهری در طول ۴ سال ۷ برابر شده و متناسب با آن نیز اقدامات عمرانی ۷ برابر شده است.

فروزنده گفت: ما تا نقطه مطلوب فاصله داریم ولی باید اذعان داشت که وضعیت شهری در تمام رئوس مأموریت‌های خدماتی در شهر بهبود و ارتقا یافته و هیچ فردی نمی‌تواند منکر این موضوع شود.

معاون شهردار تهران گفت: در همین راستا است که تبیین چنین اقداماتی موجب امید آفرینی می‌گردد و ملتی که امید به آینده داشته باشد به رشد و بالندگی خواهد رسید.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم پیرو بخشنامه معاونت هماهنگی و امور مناطق از ۲۳۰ نفر از منتخبین مناطق ۲۲ گانه، مدیران حوزه شهرداران، مدیران روابط عمومی، مدیران حراست، مدیران بازرسی و کارمندان تقدیر به عمل آمد.

