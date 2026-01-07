سردار اکبری: اخلاص راز ماندگاری و محبوبیت شهید حاج قاسم سلیمانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری صبح چهارشنبه در مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به شخصیت والای این شهید بزرگوار اظهار کرد: اخلاص، مهم‌ترین عامل محبوبیت و ماندگاری شهید حاج قاسم سلیمانی است.

وی در ادامه افزود: حاج قاسم سلیمانی چون برای خدا شد، خداوند نیز او را برای خود قرار داد و به واسطه همین اخلاص، کلامش بر دل مردم می‌نشست، او همه وجود خود را در راه خدا تقدیم کرد و خداوند نیز محبتش را در دل مردم جای داد و بالاترین فیض الهی، یعنی شهادت را نصیبش کرد.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی ادامه داد: این شهید والامقام تمام عمر خود را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه سپری کرد و امروز به الگویی ماندگار برای ملت ایران و همه ملت‌های آزادی‌خواه جهان تبدیل شده است.

سردار اکبری با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهدا گفت: همه ما وظیفه داریم رهرو راه شهدای بزرگ اسلام و انقلاب باشیم و در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌ها ثابت‌قدم بمانیم.

وی در پایان بیان کرد: امید است عاقبت همه ما ختم به خیر شود و بتوانیم در مسیر شهدا، سربلند و استوار گام برداریم.