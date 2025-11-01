سردار اکبری: یاد شهدا چراغ راه ملت و نقطه عطف فرهنگ ایثار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، سردارحسین اکبری، به مناسبت برگزاری دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید خراسان شمالی پیامی صادر کرد.

سردار اکبری در پیام خود با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران، تاکید کرد: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ. » یاد شهیدان چراغ راه است و کنگره شهدا، تجدید عهدی با خون‌های پاکی است که امنیت، عزت و استقلال امروز را رقم زده‌اند.

سردار اکبری ادامه داد: دومین کنگره ملی ۳ هزار شهید استان نه یک مراسم، بلکه جریانی از ایمان، همدلی و بازخوانی آرمان‌هایی است که هنوز زنده‌اند و راهگشای جامعه هستند.

وی بیان کرد: مردم این خطه همچنان در صف اول دفاع از ارزش‌ها ایستاده‌اند و با دل‌هایی سرشار از محبت شهدا و گام‌هایی استوار در مسیر ولایت حرکت می‌کنند.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه ( ع) خراسان شمالی از حضور مؤثر نماینده ولی‌فقیه در استان حجت‌الاسلام و المسلمین نوری، و حمایت‌های استاندار تقدیر و تشکر کرد و افزود: همراهی خالصانه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، اصحاب رسانه، صدا و سیمای استان و خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران جلوه‌ای از بلوغ فرهنگی و انسجام اجتماعی خراسان شمالی را به نمایش گذاشت.

وی در پایان پیام خود تاکید کرد: بی‌تردید، این کنگره نقطه عطفی در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و خدمت صادقانه به انقلاب اسلامی است و امید دارم که با توکل به خداوند متعال، گام‌های بلندتری در این مسیر برداشته شود.