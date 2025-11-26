سردار اکبری: بسیج امروز متعلق به جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری صبح چهارشنبه در مراسم نمایش اقتدار بسیجیان در مصلی امام خمینی بجنورد، اظهار کرد: هر کسی که فرم عضویت در بسیج را پر می‌کند، باید بداند که در لشکر صاحب‌الزمان (عج) گام می‌گذارد و باید از خدا بخواهد اعتقاداتش راسخ و قدم‌هایش محکم باشد.

وی با تأکید بر لزوم حفظ ارتباط معنوی با خداوند، امام زمان (عج) و نایب ایشان، افزود: در تاریخ اسلام نامه‌هایی بوده که مردم به امام معصوم نوشتند اما هنگام خطر از یاری امام دست کشیدند. بسیجی باید مراقب باشد که در ایمان و عمل ثابت‌قدم بماند.

سردار اکبری با بیان اینکه امروز بسیجیان یاران خاص ولی فقیه هستند، تصریح کرد: بسیجی باید مایه آبروی نظام اسلامی باشد، مسئول، پزشک، خبرنگار یا کارگری که لباس بسیج را بر تن می‌کند، باید بداند که در جایگاه یاری ولایت قرار گرفته و حتی اگر لازم شد از حق شخصی خود بگذرد تا عزت نظام اسلامی حفظ شود.

وی در پایان با اشاره به فرمایشات شهید حاج قاسم سلیمانی درباره ضرورت عاقبت‌بخیری، گفت: امیدواریم همه ما در مسیر خدمت به نظام اسلامی ثابت‌قدم بمانیم و جزو یاران حقیقی حضرت مهدی (عج) قرار بگیریم.