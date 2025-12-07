به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، با اشاره به نگرانیهای جدی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نسبت به وضعیت ایمنی برخی بیمارستانهایی که در سالهای گذشته احداث شدهاند، افزود: بسیاری از مراکز درمانی از نظر استحکام سازهای دچار مشکلاتی هستند و این وضعیت در مواردی موجب شده دادستانها به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی اخطار دهند که بیمارستان باید تعطیل شود یا از پذیرش بیمار خودداری کند و این شرایط سلامت بیماران را نگران میکند و بیم آن میرود که خدای نکرده جان بیماران به دلیل همین نارساییها به خطر بیفتد؛ موضوعی که در گذشته نیز نمونههایی از آن مشاهده شده و قابل قبول نیست.
وی گفت: این نگرانیها سبب شد در نشست اخیر کمیسیون بهداشت، از مسئولان وزارت بهداشت، سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان تأمین اجتماعی و مرکز پژوهشهای مجلس دعوت شود تا وضعیت به صورت دقیق بررسی شود و در این نشست گزارشهای کارشناسی ارائه و تأکید شد که مشکل اصلی، کمبود شدید منابع مالی است و طبق ارزیابیهای وزارت بهداشت، اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مقاومسازی بیمارستانها به حدود ۸۰۰ همت منابع مالی نیاز دارد؛ رقمی که با توجه به وضعیت اعتباری دولت، فعلاً امکان تأمین آن وجود ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: تجربه سالهای گذشته در حوزه مقاومسازی مدارس نشان میدهد که امکان اخذ مجوزهای ویژه برای رفع مشکلات زیرساختی وجود دارد؛ چنانکه در آن زمان از سوی رهبر معظم انقلاب مجوز استفاده از حدود یک میلیارد دلار منابع برای مقاومسازی مدارس صادر شد و به نظر میرسد وضعیت بیمارستانها نیز حساسیت مشابهی دارد و اگر دولت و وزارت بهداشت گزارشی جامع و دقیق به محضر رهبر انقلاب ارائه کنند، شاید بتوان برای حل این چالش ملی مجوزی مشابه دریافت کرد.
وی با اشاره به آمار موجود، گفت: حدود ۴۰ هزار تخت بیمارستانی کشور نیازمند مقاومسازی یا بازسازی کامل هستند؛ تختهایی که در مرکز درمانی فعال قرار دارند و باید به صورت جدی برای رفع مشکلات آنها برنامهریزی شود با این حال، گزارش نمایندگان سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که چنین منابعی در شرایط فعلی در این سازمان وجود ندارد و برای حل موضوع باید به دنبال راهکارهای دیگری بود.
شهریاری یادآور شد: این وضعیت ایجاب میکند مجلس، دولت و نهادهای مرتبط با همافزایی جدیتری وارد عمل شوند تا از وقوع حوادث ناگوار در بیمارستانها جلوگیری شود و ایمنی مراکز درمانی در سطح قابل قبول قرار گیرد.
