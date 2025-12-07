همایش «سربازان عصر ظهور» در دانشگاه امام حسین(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «سربازان عصر ظهور» همزمان با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو و بزرگداشت شهدای دانشجوی این دانشگاه، همزمان با ۱۶ آذر روز دانشجو در مرکز همایش‌های اندیشه دانشگاه امام حسین (ع) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه، سردار حسنی آهنگر فرمانده دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، جمعی از مسئولان لشکری و کشوری، اساتید و دانشجویان این دانشگاه برگزار گردید، یاد و خاطره شهدای دانشجوی دانشگاه گرامی داشته شد.

همایش «سربازان عصر ظهور» با هدف تبیین نقش دانشجویان در گام دوم انقلاب و آماده‌سازی برای تمدن نوین اسلامی و زمینه‌سازی ظهور حضرت صاحب‌الزمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف برگزار شد و سخنرانان بر لزوم تقویت روحیه جهادی و بصیرت انقلابی در میان دانشجویان تأکید کردند.

این مراسم در حالی برگزار شد که روز ۱۶ آذر هر سال به عنوان نماد استکبارستیزی و جنبش دانشجویی در ایران اسلامی گرامی داشته می‌شود.