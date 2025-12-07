  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

دریادار مطلبی: نظریه دانشگاه دریایی هوشمند توسط ایران در جهان ثبت شد

نوشهر - فرمانده دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر از ارائه نظریه‌ای در حوزه «دانشگاه‌های هوشمند و تحول آموزش با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین» توسط ایران در چین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار ابوطالب مطلبی پیش از ظهر یکشنبه در رویداد ملی «سپر نوآوری» با قدردانی از حضور مهمانان، مدیران استان مازندران و پژوهشگران، دانشگاه را افتخار تربیت آینده‌سازان نیروی دریایی عنوان کرد و گفت: حضور چهره‌های علمی و اجرایی کشور در این برنامه مایه سربلندی دانشگاه است.

وی با اشاره به سالگرد تأسیس دانشگاه و گرامیداشت روز دانشجو افزود: دوران دانشجویی برای هر فرد به‌عنوان خاطره‌انگیزترین مقطع زندگی باقی می‌ماند و تلاش ما این است که دانشجویان در دوره تحصیل خود بهترین تجربه آموزشی، پژوهشی و تربیتی را کسب کنند.

فرمانده دانشگاه دریایی نوشهر تأکید کرد: دانشگاه نه‌تنها در فراگیری علم و پژوهش پیشتاز است، بلکه در تربیت افسرانی که مدنظر ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی راهبردی است نیز برنامه‌ریزی دقیقی دارد.

وی همچنین تصریح کرد: همکاری بخش‌های مختلف از جمله شرکت ملی نفتکش و دریابانی، زمینه‌ساز آموزش‌های کارآمد و اثرگذار برای آینده کشور خواهد بود.

دریادار مطلبی با اشاره به اهمیت ایده‌پردازی و نوآوری در ارتقای اعضای هیئت علمی و توسعه علمی کشور بیان کرد: گاهی یک ایده ساده و ابتدایی می‌تواند به نظریه‌ای قابل ثبت تبدیل شود و راهی نو در مسیر تحول دانشگاهی ایجاد کند.

وی از ارائه نظریه‌ای در حوزه دانشگاه‌های هوشمند و تحول آموزش با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین به‌عنوان نمونه‌ای از اهمیت نگاه نوآورانه یاد کرد و گفت: این نظر توسط دانشگاه دریایی در نشست جهانی چین مطرح و به نام ایران ثبت شد.

وی در پایان از تلاش‌های واحد پژوهش، مرکز رشد و مجموعه علمی دانشگاه قدردانی کرد و بر ضرورت ادامه مسیر توسعه علمی و فناوری در هماهنگی با نیازهای راهبردی کشور تأکید نمود.

