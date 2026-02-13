به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مسیحیان ایران در مجلس شورای اسلامی که به واتیکان سفر کرده‌اند با «کاردینال تورکسون» رئیس آکادمی پاپی علوم و علوم اجتماعی در واتیکان دیدار و گفت‌وگو کردند. در ابتدای این دیدار، شارلی انویه‌تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس با معرفی اعضای هیئت گفت: مسیحیان آشوری و ارمنی ایران جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار نفر دارند. در ایران حدود ۳۸۰ کلیسا وجود دارد که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند و در زمینه تجهیزات و آموزش نیز حمایت‌هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به قدمت چهار هزار ساله مسیحیان و آشوریان در ایران گفت: دو مورد از قدیمی‌ترین کلیساهای تاریخی کشور در استان آذربایجان غربی قرار دارد که از جمله آنها کلیسای حضرت مریم آشوریان است و یکی از قبور مجوسیان نیز در کلیسای حضرت مریم ارومیه قرار دارد.

انویه‌تکیه تأکید کرد: برخلاف برخی اخبار و تبلیغات معاندین، مسیحیان در ایران تحت فشار نیستند و در امنیت و آرامش زندگی می‌کنند. به گفته او کلیساها فعال هستند و آیین‌های مذهبی به‌طور کامل برگزار می‌شود.

وی همچنین به نامگذاری یکی از ایستگاه‌های مترو تهران در محله‌ای مسیحی‌نشین تهران به نام «مریم» و نصب آیات انجیل به زبان‌های مختلف در آن اشاره کرد و از وجود تبلیغات منفی علیه ایران در فضای مجازی انتقاد کرد.

در ادامه، گقارد منصوریان نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران با قدردانی از سیاست‌های واتیکان، اظهار داشت: اطلاعات کافی درباره آزادی مسیحیان در ایران وجود دارد، اما در برخی کشورهای خاورمیانه فشارهایی بر جوامع مسیحی اعمال می‌شود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی در سرزمین‌های اشغالی گفت: زمین‌های کلیسای ارمنی مصادره شده و مواردی از توهین به مسیحیان و روحانیون گزارش شده است که کمتر در رسانه‌ها بازتاب می‌یابد.

منصوریان همچنین از «صفاخانه» اصفهان به عنوان نمادی از همزیستی مسلمانان و مسیحیان یاد کرد که محل گفت‌وگوهای دینی میان روحانیان بوده است.

آرا شاوردیان نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: گفت‌وگوهای بین‌دینی میان مسلمانان و مسیحیان ارتدوکس ارمنی، ارتدوکس روس، کاتولیک‌ها، آشوریان و کلدانیان و همچنین نشست‌هایی با واتیکان در چندین دوره در تهران و واتیکان برگزار شده است.

وی ادامه این گفت‌وگوها را با توجه به بحران‌ها و جنگ‌های جهانی ضروری دانست و تأکید کرد: ادیان اشتراکات بیشتری نسبت به اختلافاتشان دارند.

در بخش دیگری از دیدار، «کاردینال تورکسون» رئیس آکادمی پاپی علوم و علوم اجتماعی با قدردانی از هیئت ایرانی، با اشاره به دو سفر خود به ایران گفت: مسیحیان از جمله ارامنه و آشوریان به صورت رسمی در ایران شناخته می‌شوند. وی افزود وظیفه همه طرف‌ها تشخیص واقعیت از غیرواقعیت و پیگیری دقیق تحولات است.

کاردینال تورکسون در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: شرایط فعلی ایران نتیجه برنامه‌ریزی‌های قبلی و فشار اقتصادی از پیش طراحی‌شده‌ای است که وزیر خزانه‌داری آمریکا به آن اذعان کرده‌است.

وی با اشاره به اینکه چندی پیش به نشست داووس دعوت شده است، گفت: در این نشست بر احترام به حاکمیت کشورها تأکید شده و هر کشور باید به عنوان طرف گفت‌وگو و دارای استقلال شناخته شود، زیرا گفت‌وگو تنها در فضای احترام شکل می‌گیرد.

کاردینال‌ تورکسون همچنین با اشاره به سخنان پوتین در کنفرانس موناکو سال ۲۰۰۷ درباره خطرات جهان تک‌قطبی، پیشنهاد برگزاری رویدادی علمی با همکاری کشورها و آکادمی‌ها برای بررسی تحولات جهانی را مطرح کرد.

رئیس آکادمی پاپی علوم و علوم اجتماعی نیز با اشاره به برنامه‌های این آکادمی در حوزه توسعه، صلح و نقش علم در جهان، بر امکان معرفی دانشمندان ایرانی تأکید کرد و گفت: روابط تهران و مقر مقدس اهمیت ویژه‌ای دارد و امید است با هماهنگی‌های رسمی، مشکلات مربوط به صدور ویزا نیز تسهیل شود.

در پایان این دیدار، نمایندگان مسیحی به صورت رسمی از کاردینال تورکسون جهت سفر به ایران دعوت کردند.