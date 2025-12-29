به گزارش خبرنگار مهر، روز دوشنبه در بیست‌وچهارمین جلسه شورای نظارت و برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت کودک لرستان بر برگزاری جشنواره بازی ویژه نوآموزان کودکستان‌ها و اجرای دوره‌های توانمندسازی هدفمند برای مربیان تأکید شد.

در این نشست، رئیس تعلیم و تربیت لرستان، ضمن ارائه گزارش وضعیت کودکستان‌های استان، موضوع طراحی جشنواره‌ای مبتنی بر بازی‌های حرکتی و بازی‌محور را مطرح کرد.

سید عیسی سهرابی تأکید داشت که این رویکرد تربیتی و آموزشی، با توجه به ویژگی‌های رشدی نوآموزان، می‌تواند به ارتقای مهارت‌های جسمی، اجتماعی و شناختی آنان کمک کند.

سامان‌دهی بانک اطلاعاتی جامع کودکستان‌ها

در ادامه جلسه گزارشی از روند سامان‌دهی بانک اطلاعاتی جامع کودکستان‌ها ارائه شد.

این بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات مراکز، نوع فعالیت، وضعیت مجوزها، جنسیت نوآموزان، موقعیت جغرافیایی (شهری، روستایی و عشایری)، دوره‌های فعالیت، وضعیت مربیان و مؤسسان و آمار نوآموزان استان است.

کارشناسان اعلام کردند که بخش عمده‌ای از داده‌ها گردآوری و صحت‌سنجی شده و همچنان در مرحله تکمیل و بازبینی قرار دارد.

آمار مراکز و چالش‌های پیش‌رو

بر اساس آمار ارائه‌شده، استان لرستان دارای بیش از هزار مرکز کودکستانی در قالب مراکز دولتی، غیردولتی و مستقل است و جمعیت نوآموزان استان حدود ۲۵ هزار نفر برآورد می‌شود.

در این میان چالش‌هایی همچون تفاوت نوع مراکز، وضعیت مجوزها، کمبود برخی اطلاعات هویتی، غیرفعال بودن تعدادی از مراکز و مسائل اقتصادی خانواده‌ها مورد بحث کارشناسی قرار گرفت.

توانمندسازی مربیان و مؤسسان

سید عیسی سهرابی همچنین با اشاره به موضوع توانمندسازی مربیان و مؤسسان، بر تمرکز بر آموزش‌های کاربردی، از جمله دوره‌های مرتبط با اختلالات یادگیری، مسائل رفتاری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی متناسب با دوره پیش‌دبستانی تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که انتخاب موضوعات آموزشی باید مبتنی بر نیازهای واقعی این مقطع و متناسب با ویژگی‌های سنی نوآموزان باشد.

تغییر رویکرد مدیریتی در پیش‌دبستانی

در این جلسه همچنین تغییر رویکرد مدیریتی در حوزه پیش‌دبستانی مطرح شد؛ تغییری که به گفته مسئولان این حوزه را از پراکندگی و بی‌نظمی به سمت نظم، ساختارمندی و نظارت هدفمند سوق داده و ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و اقناع‌سازی مؤثر برای ذی‌نفعان را دوچندان کرده است.

برگزاری جشنواره بازی و تقویت مشارکت خانواده‌ها

برگزاری جشنواره بازی کودکستان‌ها به‌عنوان یکی از محورهای پیشنهادی جلسه مطرح شد.

هدف این جشنواره، ترویج فعالیت‌های حرکتی متناسب با سن نوآموزان، تقویت بازی‌درمانی و افزایش مشارکت خانواده‌ها است.

اجرای آزمایشی این برنامه در یک منطقه یا ناحیه برای ارزیابی نیز مدنظر قرار گرفت.

تأکید بر استمرار جلسات و نظارت کارشناسی

در پایان جلسه، اعضای شورای نظارت و برنامه‌ریزی تعلیم و تربیت کودک استان، بر استمرار جلسات تخصصی، تکمیل بانک اطلاعاتی، تقویت نظارت کارشناسی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و بومی استان در مسیر ارتقای کیفیت آموزش دوره پیش‌دبستانی تأکید کردند.