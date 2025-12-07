سجادی: مسئولان از صدای دانشجویان برای اصلاح مسیر بهره ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح یکشنبه در مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو که در دانشگاه ملی مهارت کردستان برگزار شد در سخنانی به تشریح جایگاه تاریخی جنبش دانشجویی و نقش دانشگاه در توسعه سیاسی و فرهنگی کشور پرداخت و با قدردانی از دانشجویانی که «عقلانیت را بر احساس غلبه می‌دهند»، دانشگاه را رکن اساسی جامعه مدنی دانست و گفت: نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران نشان می‌دهد که این نهاد همواره در خط مقدم پرسشگری و توسعه سیاسی قرار داشته است.

وی با اشاره به پیشینه فعالیت‌های دانشجویی در کشور، خاطرنشان کرد: برخلاف برداشت عمومی، بسیاری از چهره‌های مؤثر جنبش دانشجویی از دانشکده‌های فنی برخاسته‌اند و دانشگاه فنی تهران یکی از مهم‌ترین کانون‌های این حرکت در تاریخ معاصر بوده است.

فرماندار سنندج تأکید کرد: ۱۶ آذر فقط یک مناسبت تشریفاتی نیست؛ این روز فرصتی برای اندیشه، نقد و بازاندیشی در مسیر توسعه کشور است و آنچه در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، توسعه سیاسی و فرهنگی است و این، مهم‌ترین نیاز امروز دانشگاه‌ها و جامعه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به نمونه تاریخی «میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله» و رساله معروف او «یک کلمه»، اهمیت آزادی، قانون‌مداری و استحکام بنیان‌های مدنی را یادآور شد و افزود: بی‌توجهی به توسعه سیاسی و حقوقی، حتی توسعه علمی و فناوری را نیز ناپایدار می‌کند.

ضرورت نقدپذیری و گفتمان‌سازی در محیط دانشگاهی

سجادی در ادامه با تأکید بر اینکه دانشگاه باید محیطی باز برای گفتگو و فعالیت تشکل‌ها باشد، اظهار کرد: دانشگاه بدون فضای آزاد نقد، نمی‌تواند موتور محرک توسعه باشد و ما مسئولان نیز باید از نقد دانشجویان برای اصلاح رفتار خود استفاده کنیم.

وی سه رکن اصلی نیاز امروز دانشگاه‌ها را «گفتگو، آگاهی‌بخشی و تفکر» دانست و گفت: لازم است مسائل اجتماعی را نه تنها از زاویه نگاه خود، بلکه از دیدگاه مخاطبان، دانشجویان، کارگران و جامعه ارزیابی کنیم؛ همان رویکردی که ماکس وبر آن را جامعه‌شناسی تفهمی می‌نامد.

فرماندار سنندج ابراز امیدواری کرد مدیریت جدید دانشگاه ملی مهارت کردستان بتواند فضایی پویا و آزاد برای مشارکت دانشجویان فراهم سازد.

وی افزود: اگر گفتگو تقویت شود، گفتمان شکل می‌گیرد و از دل گفتمان، راه توسعه پدیدار می‌شود و امیدوارم دانشجویان نه فقط در روز دانشجو، بلکه در همه سال، به اهمیت فلسفه علم و نقش دانشگاه توجه داشته باشند.