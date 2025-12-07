به گزارش خبرنگار مهر، سپهر سروری صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در شیراز، با تاکید بر نقش تاریخی جنبش دانشجویی در مبارزه با استکبار، عدالتخواهی و دفاع از کشور طی مقاطع مختلف از سال ۱۳۳۲ تا امروز، گفت: دانشجوی ایرانی همواره در خط مقدم تحولات بزرگ قرار داشته و امروز نیز در نبرد تمدنی پیشرو، با دو بال مطالبهگری دلسوزانه و نمایش دستاوردهای انقلاب، پیگیر تحقق آرمان ایران قوی است.
وی با تأکید بر اینکه استانداری باید دانشگاه را شریک در حکمرانی بداند نه صرفاً محلی برای برگزاری تشریفات مراسمات، افزود: این نگاه سطحی موجب شده بهجای تربیت دانشجوی حلال مسائل کشور، دانشجو را به شرکتکننده در مسابقات سرگرمکننده و کماثر فرهنگی تقلیل دهند. مشغولسازی جوانان با ابتذال فرهنگی، پوششی برای بیبرنامگی وابستگان سیاسی است.
سروری با اشاره به مشکلات صنفی از جمله «بحران خوابگاهها» و اسکان نامناسب برخی دانشجویان، گفت: وقتی دانشجو درگیر نیازهای اولیه است، دیگر فرصتی برای کنش علمی و حل مسائل کشور باقی نمیماند.
نماینده بسیج دانشجویی استان فارس در حوزه فرهنگی نیز عملکرد برخی دستگاههای فرهنگی فارس را «بیبرنامه و سطحی» توصیف کرد و گفت: شیراز، شهر حافظ و سعدی و سومین حرم اهل بیت، شایسته این آشفتگی فرهنگی نیست.
سروری جشنواره بینالمللی فیلم فجر در شیراز را نیز بهعنوان «نمونهای از کارهای نمایشی» مورد انتقاد قرار داد و افزود: این رویداد نه در شأن مردم فارس بود و نه آوردهای برای ارتقای فعالان فرهنگی استان داشت و تنها به گرفتن عکسهای یادگاری توسط مسئولان و برخی بلاگرها محدود شد.
نماینده بسیج دانشجویی استان فارس، با بیان اینکه مسائل مهمی همچون اشتغال و مسکن جوانان نیز نیازمند توجه فوری و جدی است، سخنان خود را اینگونه جمعبندی کرد: آقای استاندار؛ اگر با برخی جریانهای سیاسی به وفاق رسیدید و عکسهای یادگاری جشنواره را گرفتید، اکنون زمان رسیدگی به مطالبات واقعی استان فارس است.
