فرمان فرامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر جو استان کهگیلویه و بویراحمد تحت تأثیر ساختارهای کم و بیش ناپایدار قرار دارد و ریزش هوای سردی که از مناطق شمالی و غربی وارد شده تا صبح روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت آینده تا بامداد فردا، جو استان به سمت ناپایداری از نوع رگبار برف در مناطق کوهستانی و رگبار باران در مناطق گرمسیری به‌ویژه در نواحی جنوبی استان سوق پیدا می‌کند.

معاون اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به کاهش محسوس دما در مناطق سردسیری، تصریح کرد: پس از خروج این سامانه، شاهد ریزش هوای سرد کامل خواهیم بود که بازه دمایی تا صبح دوشنبه برای مناطقی چون مارگون، سی‌سخت و یاسوج در حد منفی ۶ تا منفی ۹ درجه سانتی گراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای احساسی نیز در برخی مناطق ممکن است تا منفی ۱۱ درجه برسد، تأکید کرد: کشاورزان باید برای جلوگیری از خسارات ناشی از یخ‌زدگی محصولات، نسبت به استفاده از «کودهای پتاسه»، «پوشش سطح خاک برای حفظ گرما» و در صورت امکان «استفاده از بخاری‌های باغی» اقدام کنند تا از بروز تنش دمایی جلوگیری شود.

فرامین همچنین توصیه کرد: کاهش علف‌های هرز در اطراف محصولات و درختان می‌تواند به تمرکز بیشتر گرما در خاک کمک کند و از سرمای شدید بکاهد.

وی گفت: با توجه به افت شدید دما، شهروندان باید اصلاح الگوی مصرف گاز را جدی بگیرند و تمهیدات لازم برای روزهای سرد پیش‌رو را بیندیشند.

معاون اداره‌کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در هفته جاری سامانه بارشی جدیدی فعال نخواهد شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دوشنبه یا سه‌شنبه هفته آینده، استان احتمالاً تحت تأثیر سامانه بارشی تازه‌ای قرار خواهد گرفت.