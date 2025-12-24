مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیوستن روستای قلعه بالا واقع در دهستان خارتوران به پویش نه به پلاستیک خبر داد و ابراز داشت: اهالی این روستا در اقدامی خودجوش در راستای کاهش تولید پسماند گام برداشتند.

وی ادامه داد: مردم روستای قلعه بالا با جایگزین کردن کیسه پارچه‌ای به جای پلاستیک پیام آور حفاظت از زیست بوم حساس توران شدند.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از درک بالا مردم این روستا برای اهمیت به حفاظت طبیعت قدردانی کرد و ابراز داشت: این تجربه می‌تواند الگوی موفق در سایر روستاهای منطقه شود.

عجمی تصریح کرد: کاهش تولید زباله به آموزش، فرهنگ سازی و مشارکت عمومی مردم بستگی دارد که این سه رکن در روستای قلعه بالا به خوبی اجرا شد.

وی افزود: پارک ملی توران همواره حامی برنامه‌هایی که کمک کننده کاهش مصرف پلاستیک و توسعه الگوهای پایدار زندگی است.