  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۹

حضور شکارچی در پارک ملی توران؛ تلاش برای دستگیری متخلف ادامه دارد

حضور شکارچی در پارک ملی توران؛ تلاش برای دستگیری متخلف ادامه دارد

شاهرود- رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از حضور شکارچی در منطقه خبر داد و گفت: شکارچی متخلف متواری و تلاش برای دستگیری او ادامه دار است.

مجید عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محیط‌بانان و همیاران طبیعت واحد دلبر هنگام گشت و کنترل منطقه متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: این مورد وجود فرد مظنون به شکار غیر مجاز بود.

وی افزود: پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم توسط نیروهای حاضر در منطقه دلبر پارک ملی توران شاهرود، مأموران در لحظه‌ای مناسب اقدام به صدور فرمان ایست کردند.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه علیرغم هشدار مأموران، فرد متخلف از محل گریخته و موفق به فرار شد، ابراز داشت: اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری فرد متخلف در دست پیگیری است.

عجمی در ادامه تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از وی کشف و ضبط شد.

وی افزود: این رخداد بار دیگر اهمیت حضور مستمر محیط‌بانان و همیاران طبیعت در مناطق حفاظت شده را در مقابله با شکار غیرمجاز یادآور می‌شود.

کد خبر 6629103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها