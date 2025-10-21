حضور شکارچی در پارک ملی توران؛ تلاش برای دستگیری متخلف ادامه دارد

مجید عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محیط‌بانان و همیاران طبیعت واحد دلبر هنگام گشت و کنترل منطقه متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: این مورد وجود فرد مظنون به شکار غیر مجاز بود.

وی افزود: پس از تعقیب و مراقبت‌های لازم توسط نیروهای حاضر در منطقه دلبر پارک ملی توران شاهرود، مأموران در لحظه‌ای مناسب اقدام به صدور فرمان ایست کردند.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود با بیان اینکه علیرغم هشدار مأموران، فرد متخلف از محل گریخته و موفق به فرار شد، ابراز داشت: اقدامات قانونی برای شناسایی و دستگیری فرد متخلف در دست پیگیری است.

عجمی در ادامه تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز از وی کشف و ضبط شد.

وی افزود: این رخداد بار دیگر اهمیت حضور مستمر محیط‌بانان و همیاران طبیعت در مناطق حفاظت شده را در مقابله با شکار غیرمجاز یادآور می‌شود.