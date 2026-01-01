جواد چشمه‌سیماب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اشکان گرمابی بوکسور شیروانی موفق شد در رقابت‌های بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور که طی روزهای پنجم تا نهم دی ماه در سالن شهید شیرودی تهران برگزار شد، عنوان سوم را کسب کرده و مدال برنز را از آن خود کند.

وی افزود: مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان کشور با حضور ۱۳۹ بوکسور از ۳۲ استان برگزار شد.

چشمه سیماب افزود: این مسابقات با هدف شناسایی نفرات برتر و انتخاب ملی‌پوشان تیم بوکس کشور و آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در رویدادهای مهم پیش‌رو برگزار شد.

وی با اشاره به سطح بالای مسابقات کشوری بیان کرد: کسب مدال برنز توسط بوکسور شیروانی نشانگر پتانسیل و ظرفیت خوب بوکس شهرستان است.

لازم به‌ذکر است؛ اشکان گرمابی، بوکسور شیروانی سابقه درخشانی دارد و صاحب چند عنوان قهرمانی است.