۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۴

مسابقات کشوری شطرنج در شیروان برگزار شد

شیروان- با حضور ۱۶۰ شطرنج‌باز مسابقات کشوری«جام دانشجو» در شیروان برگزار شد.

