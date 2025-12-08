امام جمعه بوشهر: جهاد امروز در عرصه فرهنگی و معنوی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در نشست شورای عالی روحانیت استان بوشهر با بیان اینکه اگر اخلاص، مراقبت و تزکیه نباشد، کارها بی‌برکت می‌شود، اظهار کرد: در قیامت از ما سوال نمی‌شود که چه مسئولیتی داشتید بلکه می‌پرسند چگونه انسان بودید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با ذکر نمونه‌هایی از علمای گذشته، بر اهمیت مداومت بر نماز شب، قرآن، مطالعه و تواضع تأکید کرد و گفت: روحانی باید شبانه‌روز در خدمت دین باشد؛ بازنشستگی در لباس روحانیت معنا ندارد.

آیت الله صفایی بوشهری با گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و اشاره به جایگاه بی‌نظیر ایشان در عالم هستی، ابراز کرد: امروز جهاد اصلی، جهاد فرهنگی و معنوی است. دشمن در عرصه فرهنگ، اعتقاد و اخلاق حمله کرده و ما باید خط مقدم باشیم. دین مردم امانت الهی در دست روحانیت است.

حمله دشمنان به دو قشر بانوان و نوجوانان

وی با اشاره به توصیه‌های اساتید اخلاق اظهار کرد: روحانیون به دلیل مسئولیت‌های متعدد و گسترده، گاهی آن‌قدر در کارها غرق می‌شوند که از مراقبت نفس و برنامه‌های معنوی خود باز می‌مانند. کثرت کار ممکن است روحانیت را از هدف اصلی‌اش که بندگی خداست دور کند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه هر مقدار نورانیت انسان بیشتر باشد در کارها موفق‌تر خواهد بود افزود: گاهی افراد در ظاهر مشغول انجام وظایف‌اند اما باطناً از خویشتن غافل می‌شوند. نماز شب، قرآن، دعا و خلوت معنوی نباید قربانیِ مشغله‌های اجرایی شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره اهمیت دانش‌آموزان و بانوان گفت: دشمنان به‌صورت هدفمند به دو قشر بانوان و نوجوانان حمله کرده‌اند، زیرا آینده کشور و تربیت نسل بعدی به این دو گروه وابسته است.

آلودگی‌های فضای مجازی

وی افزود: بخشی از آسیب‌های اجتماعی و دینی جوانان به‌واسطه بمباران رسانه‌ای، آلودگی‌های فضای مجازی و ضعف در جذابیت محیط‌های دینی رخ داده است و تأکید کرد: مساجد، هیئات و نماز جمعه باید محل جذب جوانان باشند؛ با محبت، احترام، برنامه‌ریزی و هزینه‌کرد در حوزه کودکان و نوجوانان می‌توان این قشر را حفظ کرد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه بخش زیادی از مسئولان اجرایی درگیر امور روزمره‌اند و فرصت تمرکز بر مسائل فرهنگی ندارند، گفت: اینجاست که معنای فرمان آتش به اختیار رهبر انقلاب مشخص می‌شود. ما باید فراتر از شرح وظایف اداری برای دین مردم کار کنیم؛ دین مردم استان در درجه اول مسئولیت روحانیت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر تأکید کرد: اگر روحانیت کوتاهی کند، آسیب‌های فرهنگی و معنوی افسارگسیخته می‌شود. باید برای رفع آسیب‌ها طرح عملیاتی ارائه شود؛ چه در سطح ملی و چه در سطح استان.