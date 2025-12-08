۹۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی استان بوشهر قلع و قمع شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح دوشنبه در نشست روز جهانی خاک در گناوه اظهار کرد: در سال جاری بیش از ۸۰۰ هکتار از اراضی جهت احداث نیروگاه خورشیدی واگذار شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برای اجرای طرح‌هایی مانند پرورش میگو، احداث مجتمع خدمات رفاهی و گلخانه نیز از اراضی ملی واگذاری صورت گرفته است.

مدیر امور اراضی استان بوشهر افزود: بیش از ۹۵ درصد امنیت غذایی به خاک وابسته است، اما این موضوع آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. وی از قلع و قمع ۷۰۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سال گذشته و شناسایی ۷۵۶ مورد در سال جاری خبر داد.

۹۵ درصد امنیت غذایی به خاک وابسته است

مشایخی با اشاره به نقش کلیدی خاک در تأمین امنیت غذایی گفت: بیش از ۹۵ درصد امنیت غذایی به خاک وابسته است، اما متأسفانه این موضوع آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: مجموعه امور اراضی وظیفه مهمی در حفاظت از خاک و صیانت از اراضی کشاورزی دارد. کشاورزان و بهره‌برداران باید قوانین حفظ کاربری اراضی را رعایت کنند تا از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری شود.

مشایخی با مقایسه توجه به آب و خاک اظهار کرد: در حالی که مسئولان عمدتاً موضوع آب را رصد می‌کنند، آب و خاک دو عنصر مکمل هستند و خاک به طور جدی مورد غفلت واقع شده است. برای آب راه‌حل‌هایی مانند سدسازی، باروری ابرها و استفاده از آب‌شیرین‌کن وجود دارد، اما در صورت نابودی خاک، احیای آن به زمان بسیار طولانی نیاز دارد.

آگاهی‌بخشی به کشاورزان و بهره‌برداران

وی بر اهمیت آگاهی‌بخشی به کشاورزان و بهره‌برداران تأکید کرد و گفت: دهیاران و بخشداران نقش مهمی در این زمینه می‌توانند ایفا کنند. بهتر است در جلسات مرتبط از کارشناسان امور اراضی دعوت شود تا اهمیت حفظ اراضی برای مردم تبیین شود.

مدیر امور اراضی بوشهر با اشاره به قوانین موجود گفت: قوانینی مانند قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. بر اساس این قوانین، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی جرم محسوب می‌شود و متخلفان علاوه بر قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز و بازگرداندن زمین به حالت اولیه، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز زمین محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، مجازات حبس نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۸ قانون حفظ کاربری، حتی مسئولانی که مجوز تغییر کاربری غیرمجاز صادر کنند نیز قابل تعقیب و مجازات هستند.

انجام اقدامات پیشگیرانه

مشایخی با ارائه آمارهایی گفت: در سال گذشته از بین هزار و ۱۰۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده، برای ۷۰۲ مورد عملیات قلع و قمع انجام شده است. در سال جاری نیز از بین ۷۵۶ مورد شناسایی شده، تاکنون برای ۲۰۷ مورد تبصره ۲ ماده ۱۰ اجرا شده که ۱۱۰ مورد آن مربوط به شهرستان گناوه است.

وی هشدار داد: قلع و قمع سازه‌های غیرمجاز تبعات اقتصادی و اجتماعی برای مردم و دولت دارد؛ بنابراین باید با اقدامات پیشگیرانه از رسیدن به این مرحله جلوگیری کرد. معمولاً کشاورزان واقعی اقدام به تغییر کاربری نمی‌کنند، بلکه سودجویان با خرید اراضی، اقدام به تفکیک و قطعه‌بندی غیرمجاز می‌کنند که منجر به خرد شدن اراضی کشاورزی می‌شود.