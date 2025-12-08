فرماندار بوشهر: دانشجویان پیشگامان امیدآفرینی هستند

به گزارش خبرنگار مهر محمد مظفری صبح دوشنبه در نشست روز دانشجو با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، اظهار کرد: دانشجویان موتور محرک جامعه و از ارکان اصلی پیشبرد مسیر توسعه کشور به شمار میروند و نقشآفرینی آنان با یادآوری فداکاری سه دانشجو که مبنای نامگذاری روز دانشجو است جلوه روشنتری پیدا میکند.
فرماندار بوشهر با اشاره به نقش تاریخی دانشجویان، افزود: دانشجو تنها فراگیر علم نیست بلکه در بزنگاههای حساس مدافع سرزمین خود است و در دوران دفاع مقدس و همچنین در رخدادهای اخیر از جمله حماسه دفاع دوازدهروزه روشن شد که دانشجویان در خط مقدم مسئولیتپذیری ملی حضور داشتهاند و این قشر در مهمترین میدانهای کشور همواره پیشگام بوده است.
وی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی دانشجویان، خاطرنشان کرد: وظیفه دانشجو امیدآفرینی و روشنگری در جامعه است و دانشجو باید افقهای پیشرفت کشور را در حوزههای اقتصادی فرهنگی اجتماعی و علمی گسترش دهد و نقش خود را در مسیر توسعه ایران عزیز به عنوان مأموریتی جدی و پیوسته دنبال کند و حضور فعال دانشجویان میتواند جریان پیشرفت را شتاب ببخشد.
فرماندار بوشهر با اشاره به جایگاه راهبردی بانوان در اجتماع، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه دانشگاهی و اداری کشور را بانوان تشکیل میدهند و این نقشآفرینی گسترده پاسخی روشن به ادعاهای دشمنان درباره محدودیت زنان است و امروز حضور دختران ایرانی در عرصههای علمی فرهنگی ورزشی و اداری نشان میدهد که آنان نه تنها محروم نیستند بلکه یکی از پایههای پیشرفت کشور محسوب میشوند.
وی خطاب به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: شما علاوه بر هویت دانشجویی، معلمان آینده این سرزمین هستید و این جایگاه مسئولیت شما را سنگینتر میکند و لازم است در مسیر حرفهای آینده خود از تجربه اساتید بهرهمند شوید و نگاه علمی اخلاقمدار و خدمتمحور را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهید.
در پایان این مراسم، از جمعی از دانشجویان نخبه علمی و آموزشی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
