به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، با بیان اینکه نهاد وکالت جایگاهی تخصصی و مبتنی بر دانش حقوقی دارد، اظهار کرد: ورود نگاه‌های سیاسی و جناحی به عرصه‌های تخصصی، به‌ویژه حوزه حقوق و وکالت، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و کارآمدی این نهاد منجر شود.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق داخلی و بین‌المللی افزود: در نظام‌های کارآمد، متخصصان بدون دغدغه گرایش‌های سیاسی فعالیت می‌کنند و وظیفه حاکمیت، فراهم‌سازی بستر امن و مستقل برای ایفای نقش حرفه‌ای آنان است، نه دخالت در ماهیت تخصصی امور.

امام جمعه تبریز با انتقاد از نگاه‌های کوتاه‌مدت مدیریتی تصریح کرد: بخشی از مشکلات ساختاری کشور ناشی از آن است که برخی مدیران صرفاً به دوره مسئولیت خود می‌اندیشند، در حالی که حل مسائل بنیادین حقوقی و قضائی، نیازمند تصمیمات ریشه‌ای، ماندگار و غیرسیاسی است.

مطهری‌اصل همچنین بر لزوم حفظ استقلال نهادهای علمی، حقوقی و حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: وابسته شدن این نهادها به جریان‌های سیاسی، موجب کاهش اعتماد عمومی و کند شدن روند پیشرفت خواهد شد. نهاد وکالت باید به‌گونه‌ای عمل کند که هیچ‌گونه شائبه وابستگی سیاسی متوجه آن نباشد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تعامل با دولت و سایر نهادها خاطرنشان کرد: تعامل و ارتباط ضروری است، اما این تعامل نباید به بهای از دست رفتن استقلال تمام شود و وکلا باید با حفظ شأن حرفه‌ای خود، وظیفه دفاع از حق و عدالت را دنبال کنند.