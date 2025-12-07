به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد بانک کشاورزی در پنج ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نشاندهنده جهشی بیسابقه در رشد سهم بازار این بانک است؛ در حالی که سپردههای ریالی شبکه بانکی کشور تا پایان مردادماه سال جاری با رشد ۱۸.۲ درصدی به ۱۱۸ هزار و ۴۶ هزار میلیارد ریال رسیده است، رشد پنجماهه سپردههای ریالی در بانک کشاورزی بیش از ۳۲ درصد بوده و این بانک توانسته ۱۴ واحد درصد بالاتر از متوسط شبکه بانکی عمل کند.
بر اساس این گزارش، این روند چشمگیر موجب شده تا سهم بانک کشاورزی از بازار سپردههای ریالی، پس از ۲۰ سال، از مرز ۵ درصد عبور کند و جایگاه این بانک در نظام بانکی کشور تقویت شود.
این گزارش میافزاید: در حوزه سپردههای ارزی نیز عملکرد بانک کشاورزی تفاوت معناداری با میانگین شبکه بانکی دارد. سپردههای ارزی شبکه بانکی در پنج ماهه نخست سال رشد ۱۲.۸ درصدی را تجربه کرده، اما سپردههای ارزی بانک کشاورزی با رشد ۹۲ درصدی، بیش از هفت برابر متوسط شبکه بانکی، به سطحی بیسابقه رسیده است.
رشد قابل توجه سپردههای مردمی همزمان با افزایش ۶۶ درصدی نسبت سپردههای ارزانقیمت، نتیجه ریلگذاری صحیح، راهبردهای نوین بانک، توسعه خدمات بانکداری دیجیتال و غیرحضوری، بهبود تجربه مشتریان و تمرکز بر بازارهای هدف ارزیابی میشود.
گفتنی است بانک کشاورزی در سایر حوزهها نیز عملکرد مثبتی داشته است؛ از جمله رشد دو برابری تسهیلات پرداختی و تأمین مالی در نیمه نخست سال، افزایش ۲۰۸ درصدی صدور اعتبارات اسنادی داخلی، رشد ۱۱۰ درصدی اوراق گام، عبور از سقف تعهدات پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و فرزندآوری، توسعه چشمگیر تسهیلات غیرحضوری و جهش ۱۰۲ درصدی سپردههای بانکداری شرکتی.
این دستاوردها مجموعاً بیانگر تقویت جایگاه بانک کشاورزی در بازار پول کشور و حرکت این بانک در مسیر تحول دیجیتال و تحقق اهداف توسعهای است.
