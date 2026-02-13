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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

ناصری: قدرت دفاعی مانع تکه‌تکه شدن ایران توسط دشمن شد

ناصری: قدرت دفاعی مانع تکه‌تکه شدن ایران توسط دشمن شد

یزد _ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر هیچ تهدیدی از پا نخواهد نشست، گفت: اگر قدرت دفاعی نداشتیم دشمن ایران را تکه‌تکه می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد رضا ناصری، ظهر جمعه با اشاره به جایگاه والای انسان در مسیر کمال الهی، اظهار کرد: انسان بر اساس فطرت خود در جست‌وجوی نیکی و تعالی است و رسیدن به قرب الهی بالاترین مرتبه‌ای است که برای او رقم خورده است.

وی با بیان اینکه خلقت بشر بی‌هدف نبوده، بیان کرد: دشمنان بشریت و شیاطین همیشه در تلاشند تا انسان را از هدف خلقت خود دور کنند و او را از مسیر تفکر، تعقل و تقوا بازدارند.

امام جمعه یزد در ادامه با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان، آن را فرصتی برای پالایش روح و بازگشت به مسیر الهی دانست و افزود: در آستانه این ماه باید با استغفار، حلالیت‌طلبی و بازنگری در رفتارها، زمینه نزدیکی به خدا و جبران کوتاهی‌ها را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه روزه، مکتب خودسازی و تربیت انسان است، تصریح کرد: خداوند در قرآن هدف روزه را رسیدن انسان به تقوا و دوری از گناه معرفی کرده است و مؤمن باید از این فرصت برای رشد معنوی بهره گیرد.

ناصری، همچنین از همگان خواست حرمت این ماه را پاس بدارند و گفت: نفس روزه‌دار عبادت است و کوچک‌ترین عمل نیک در این ایام پاداشی بزرگ دارد. ساده‌زیستی، برپایی افطاری‌های ساده، صله‌رحم و توجه به نیازمندان به عنوان جلوه‌های زیبای فرهنگ اسلامی در این ماه است.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در ادامه با انتقاد از نقش دشمنان در ترویج بی‌دینی و بی‌اخلاقی، اظهار داشت: قدرت‌های استکباری با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی می‌کوشند ایمان نسل جوان را هدف بگیرند. این پدیده جنگ شناختی ایت که با تحریف واقعیت‌ها و زیبا جلوه دادن باطل، سعی در تغییر ذهن و باور جامعه دارد.

ناصری با اشاره به ضرورت هوشیاری خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی گفت: دشمن تلاش دارد از مسیر فساد اخلاقی و اندلس‌سازی فرهنگی، جامعه اسلامی را از درون تهی کند، از این‌رو باید با تقویت ایمان و تربیت صحیح فرزندان در برابر این توطئه ایستاد.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اقتدار ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر قدرت دفاعی و توان موشکی ایران نبود، دشمنان این کشور را تکه‌تکه می‌کردند. ملت ایران باید در زمینه‌های علمی، فناوری و اقتصادی نیز قدرتمند باشد، چراکه قرآن کریم بر «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» تأکید دارد.

وی، مذاکرات، تهدیدهای نظامی و تحریم‌ها را ابزارهای گوناگون دشمن برای فشار بر ملت ایران دانست و بیان کرد: هرجا در برابر دشمن ضعف نشان داده‌ایم، آسیب دیده‌ایم. ملت ایران باید با ایمان، اراده و همبستگی در مقابل این فشارها بایستد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در پایان با تجلیل از وفاداری و صلابت مردم یزد و ایران گفت: دشمن می‌خواهد ملت ما را دچار احساس ضعف کند، اما ملت ایران سست و تسلیم نخواهد شد.

کد مطلب 6747812

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