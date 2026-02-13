به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد رضا ناصری، ظهر جمعه با اشاره به جایگاه والای انسان در مسیر کمال الهی، اظهار کرد: انسان بر اساس فطرت خود در جستوجوی نیکی و تعالی است و رسیدن به قرب الهی بالاترین مرتبهای است که برای او رقم خورده است.
وی با بیان اینکه خلقت بشر بیهدف نبوده، بیان کرد: دشمنان بشریت و شیاطین همیشه در تلاشند تا انسان را از هدف خلقت خود دور کنند و او را از مسیر تفکر، تعقل و تقوا بازدارند.
امام جمعه یزد در ادامه با اشاره به برکات ماه مبارک رمضان، آن را فرصتی برای پالایش روح و بازگشت به مسیر الهی دانست و افزود: در آستانه این ماه باید با استغفار، حلالیتطلبی و بازنگری در رفتارها، زمینه نزدیکی به خدا و جبران کوتاهیها را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه روزه، مکتب خودسازی و تربیت انسان است، تصریح کرد: خداوند در قرآن هدف روزه را رسیدن انسان به تقوا و دوری از گناه معرفی کرده است و مؤمن باید از این فرصت برای رشد معنوی بهره گیرد.
ناصری، همچنین از همگان خواست حرمت این ماه را پاس بدارند و گفت: نفس روزهدار عبادت است و کوچکترین عمل نیک در این ایام پاداشی بزرگ دارد. سادهزیستی، برپایی افطاریهای ساده، صلهرحم و توجه به نیازمندان به عنوان جلوههای زیبای فرهنگ اسلامی در این ماه است.
نماینده ولیفقیه در استان یزد در ادامه با انتقاد از نقش دشمنان در ترویج بیدینی و بیاخلاقی، اظهار داشت: قدرتهای استکباری با استفاده از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی میکوشند ایمان نسل جوان را هدف بگیرند. این پدیده جنگ شناختی ایت که با تحریف واقعیتها و زیبا جلوه دادن باطل، سعی در تغییر ذهن و باور جامعه دارد.
ناصری با اشاره به ضرورت هوشیاری خانوادهها و مسئولان فرهنگی گفت: دشمن تلاش دارد از مسیر فساد اخلاقی و اندلسسازی فرهنگی، جامعه اسلامی را از درون تهی کند، از اینرو باید با تقویت ایمان و تربیت صحیح فرزندان در برابر این توطئه ایستاد.
امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اقتدار ملی پرداخت و خاطرنشان کرد: اگر قدرت دفاعی و توان موشکی ایران نبود، دشمنان این کشور را تکهتکه میکردند. ملت ایران باید در زمینههای علمی، فناوری و اقتصادی نیز قدرتمند باشد، چراکه قرآن کریم بر «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» تأکید دارد.
وی، مذاکرات، تهدیدهای نظامی و تحریمها را ابزارهای گوناگون دشمن برای فشار بر ملت ایران دانست و بیان کرد: هرجا در برابر دشمن ضعف نشان دادهایم، آسیب دیدهایم. ملت ایران باید با ایمان، اراده و همبستگی در مقابل این فشارها بایستد.
نماینده ولیفقیه در استان یزد در پایان با تجلیل از وفاداری و صلابت مردم یزد و ایران گفت: دشمن میخواهد ملت ما را دچار احساس ضعف کند، اما ملت ایران سست و تسلیم نخواهد شد.
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