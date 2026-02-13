کشف محموله ۱۴ میلیاردی دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق در تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید شجاع اظهار کرد: در راستای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید اقدامات کنترلی، مرزبانان هنگ مرزی تایباد موفق شدند مقادیر قابل توجهی دارو قاچاق را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون، حین کنترل، بازدید و بازرسی مسافرین در لاین خروجی از کشور به ۱ نفر تبعه افغان مشکوک که در بازرسی از وسایل وی موفق شدند، تعداد ۱۲عدد فنر قلبی به ارزش۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال را از کوله نامبرده کشف کردند که متهم و تجهیزات پزشکی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی الصلاح شدند.

وی در ادامه افزود: در عملیاتی دیگر مرزبانان پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون، حین کنترل ، بازدید و بازرسی مسافرین در لاین خروجی از کشور به ۲ نفر تبعه افغان مشکوک که در بازرسی از وسایل موفق شدند، تعداد ۲۴۰ عدد واکسن، به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون ریال را که به طرز ماهرانه ای در لابه لای وسایل مخفی شده بود را کشف کنند.

شجاع بیان کرد: تشدید مبارزه با قاچاق کالا محوری ترین برنامه کارکنان مرزبانی به شمار می آید و این مهم در تحقق مسیر جهش تولید بسیار کارگشا است.