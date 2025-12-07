به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با حضور بانک شهر، استقلال جویبار، خیبر خرم‌آباد و ستارگان پاس ساری، جمعه از ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد. این مسابقات پیش از این قرار بود در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شود اما تغییر کرده و قرار است در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شود.

حمید یاری رئیس سازمان لیگ در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید این خبر درباره تغییر و جابه جایی مرحله فینال لیگ کشتی آزاد گفت: سالن ۱۲ هزار نفری آزادی مشکلات زیادی دارد و متأسفانه سیستم گرمایش آن به مشکل خورده است و به همین دلیل، مرحله نهایی لیگ برتر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.