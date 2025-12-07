  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹

فینال لیگ کشتی آزاد در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود

فینال لیگ کشتی آزاد در سالن شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود

با توجه به آماده نبودن سالن ۱۲ هزار نفری، محل برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی لیگ برتر کشتی آزاد با حضور بانک شهر، استقلال جویبار، خیبر خرم‌آباد و ستارگان پاس ساری، جمعه از ساعت ۹:۳۰ برگزار خواهد شد. این مسابقات پیش از این قرار بود در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شود اما تغییر کرده و قرار است در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شود.

حمید یاری رئیس سازمان لیگ در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید این خبر درباره تغییر و جابه جایی مرحله فینال لیگ کشتی آزاد گفت: سالن ۱۲ هزار نفری آزادی مشکلات زیادی دارد و متأسفانه سیستم گرمایش آن به مشکل خورده است و به همین دلیل، مرحله نهایی لیگ برتر در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد.

کد خبر 6680858
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها