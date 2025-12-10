به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کشتی آزاد به ایستگاه پایانی رسید و مرحله نیمه نهایی و فینال این رقابت‌ها روز جمعه از ساعت ۹.۳۰ دقیقه صبح در سالن شهدای هفتم تیر برگزار خواهد شد. ابتدا قرار بود این رقابت‌ها در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شود اما به دلیل مشکلات گرمایشی و چکه کردن سقف برگزاری این مسابقه در سالن ۱۲ هزار نفری لغو شد. حالا جدال نیمه نهایی و فینال لیگ برتر در شرایطی برگزار می‌شود که در مرحله نیمه نهایی تیم‌های استقلال با خیبر خرم آباد و تیم بانک شهر هم با ستارگان پاس ساری باید روبه‌رو شوند. البته که رقابت اصلی در فینال لیگ کشتی آزاد جدال استقلال جویبار با بانک شهر است.

این دو تیم در مرحله رفت و برگشت مقدماتی با هم دیدار داشتند که در دور رفت استقلال به خاطر امتیاز بیشتر پیروز شد اما دور برگشت این بانک شهر بود که انتقام گرفت و ۷ بر ۳ حریفش را مغلوب کرد. سومین جدال این دو تیم به احتمال زیاد در فینال خواهد بود جایی که بانک شهر با سه مدعی روس به مصاف استقلال جویبار خواهد شد. تیم بانک شهر برای مرحله نهایی لیگ کشتی با عبدالرشید سعداله‌یف ملقب به تانک روس و دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۹۷ کیلوگرم وارد مذاکره شد و بالاترین قرارداد را نوشت و قرار است او به زودی به ایران بیاید و در لیگ کشتی روی تشک برود، اما طبق آخرین اخبار تیم بانک شهر برای حفظ منافع ملی و شرایط کشتی‌گیران داخلی از حضور سعداله‌یف در لیگ ایران جلوگیری کرد و به جای او عبدالمجید کودیف کشتی‌گیری که سال گذشته هم برای بانک شهر کشتی گرفته است به میدان خواهد آمد.

بنابراین بانک شهر با حضور سه کشتی‌گیر روس، عبدالمجید کودیف، زائوربک سیداکوف دارنده مدال طلای المپیک و ۳ طلای جهان و عباس گادجی ماگمدوف دارنده مدال طلا و نقره جهان در لیگ کشتی ایران حضور خواهد داشت.

البته استقلال جویبار هم با ستارگان روس و همچنین حسن یزدانی در لیگ به میدان می‌آید و از این بابت جدال مدعیان و ستاره‌های روس و ایران جذابیت لیگ را چند برابر می‌کند. پیش از این استقلال جویبار با احمد ادریسوف در وزن ۵۷ کیلوگرم که قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا را در کارنامه دارد، شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان در وزن ۶۵ کیلوگرم و ابراگیم کادیف قهرمان جوانان جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم ۳ کشتی گیر روس باشگاه استقلال جویبار قرار داد بسته بود که حتی در مرحله گروهی از برخی کشتی‌گیران روس استفاده کرد.

حسن یزدانی شاه‌ماهی استقلالی‌ها در لیگ ۱۴۰۴ بود که طبیعتاً امسال هم بالاترین قرارداد را ثبت کرد. او با قرارداد ۷ میلیاردی به تیم کمیل قاسمی پیوسته و قرار است در دو وزن بالاتر به مصاف حریفان خود برود. بدون شک حضور حسن یزدانی در لیگ کشتی آزاد همه نگاه‌ها را به سوی خود جذب کرده است، یزدانی بعد از چندین ماه غیبت قرار است در وزن جدید به روی تشک برود. او بعد از المپیک پاریس به دلیل آسیب دیدگی دوباره از ناحیه کتف مجبور شد دستش را برای بار دوم به تیغ جراحان بسپارد و به همین خاطر امسال بعد از ۱۰ سال در مسابقات جهانی هم غایب بود. حالا یزدانی در شکل و شمایل وزن جدید قرار است روی تشک برود و بعد از مدت‌ها هواداران کشتی را دوباره سر وجد بیاورد.

یزدانی با نیامدن سعداله‌یف به ایران، می‌تواند بعد از مدت‌ها روی تشک برود و یکی از مدعیان باشد. او در آخرین اظهاراتش در مورد حضور در لیگ کشتی گفته است خدا را شکر الان شرایطم خیلی خوب است و امیدوارم بتوانم برای تیم شهرم که استقلال در آن تیمداری می‌کند بهترین نتیجه را بگیرم و به آن‌ها کمک کنم. حتی در مرحله گروهی هم وزن کشی کردم و قرار بود کشتی بگیرم اما براساس تصمیم کادر فنی قرار شد در مرحله گروهی کشتی نگیرم و هر زمان که نیاز باشد و کادر فنی تصمیم بگیرد به این تیم کمک می‌کنیم.