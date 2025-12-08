توضیحات رئیس سازمان لیگ کشتی در مورد بلیط فروشی فینال کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کشتی آزاد از ابتدای آبان ماه با شرکت ۶ تیم و در دو گروه سه تیمی آغاز شد و در پایان مرحله گروهی، تیم‌های خیبر خرم‌آباد و ستارگان ساری از گروه A و دو تیم بانک شهر و استقلال جویبار از گروه B به نیمه‌نهایی صعود کردند که ابتدا قرار بود روز جمعه ۲۱ آذر در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی با هم رقابت کنند که درنهایت باتوجه به آماده نشدن این محل، میزبانی مسابقه به سالن هفتم‌تیر تهران داده شد.

حمید یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط فینال لیگ کشتی آزاد در سالن هفتم تیر گفت: برخی تمهیدات را برای برگزاری فینال در سالن ۱۲ هزار نفر آزادی در نظر گرفته بودیم، اما برخی مشکلات مثل چک کردن سقف وجود داشت که این ایراد بیشتر از یک دهه هنوز رفع نشده است، همچنین مشکلات سیستم گرمایشی که این سالن داشت در نهایت ما تصمیم گرفتیم این مسابقه در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شود.

وی تاکید کرد: ما حتی تمام تلاشمان را به کار گرفتیم که تا قبل از روز جمعه مشکلات را برطرف کنیم و چون جمعه بارندگی نیست مسابقه در سالن آزادی برگزار شود، اما سیستم گرمایشی آن هم خراب بود و واقعاً نمی‌شد کاری انجام داد. در نهایت ما علی رغم میل باطنی مجبور شدیم فینال لیگ کشتی آزاد را در سالن شهدای هفتم تیر برگزار کنیم.

رئیس سازمان لیگ کشتی در مورد شرایط بلیط فروشی مسابقه گفت: شرایط بلیط فروشی هم امروز با اعضای فدراسیون، هیئت تهران، شورای تمهید و نیروی انتظامی بررسی می‌شود و به همه اعلام خواهیم کرد. البته بحث پوشش زنده مسابقات را پیگیری کردیم و قرار است ۴۰ مسابقه به صورت زنده از شبکه سه پخش شود تا علاقمندان به کشتی بتوانند مسابقات را پیگیری کنند.

یاری در مورد حضور ملی‌پوشان مسابقات جهانی زاگرب در فینال لیگ کشتی آزاد عنوان کرد: قرارداد جدیدی تا به این لحظه اضافه نشده است و فعلاً با همان نفراتی که در پایان دوره رفت کشتی گرفتیم فینال را برگزار خواهیم کرد. علی مؤمنی هم گویا قرار است برای خیبر کشتی بگیرد اما هنوز در سامانه ما ثبت نشده است. به هر حال تیم‌ها تا ظهر روز چهارشنبه فرصت دارند تا قرارداد خودشان را با ملی‌پوشان ثبت کنند.