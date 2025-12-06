به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر کشتی آزاد به ایستگاه پایانی رسیده و هفته آینده مسابقات مرحله نیمهنهایی برگزار خواهد شد. البته این هفته مسابقات مرحله مقدماتی برگزار میشود، اما تأثیری در جایگاه تیمها ندارد. رقابتهای لیگ کشتی آزاد این دوره با حضور ۶ تیم در دو گروه A و B برگزار شد که در نهایت تیمهای خیبر خرمآباد و ستارگان پاس ساری از گروه A به مرحله نیمهنهایی راه پیدا کردند و از گروه B هم تیمهای بانک شهر و استقلال جویبار به نیمهنهایی راه پیدا کردند.
براساس اعلام سازمان لیگ، دیدار دو تیم خیبر خرمآباد و استقلال جویبار جمعه ۲۱ آذرماه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد. همچنین دیدار دو تیم بانک شهر و ستارگان پاس ساری هم ساعت ۱۱:۳۰ روز جمعه در همان سالن برگزار میشود.
با توجه به اهمیت مسابقات نیمهنهایی و فینال، برخی تیمها از جمله بانک شهر با عبدالرشید سعدالهیف کشتیگیر مطرح روس با این تیم به توافق رسیده و قرار است از امروز کارهای نهایی روادید او برای حضور در ایران انجام خواهد شد.
حسن یزدانی که امسال قرارداد ۷ میلیاردی با استقلال جویبار بسته است به احتمال زیاد در مسابقات نیمهنهایی و فینال برای استقلال جویبار روی تشک خواهد رفت. او در مرحله گروهی روی تشک نرفت، اما با شرایطی که در مرحله فینال وجود دارد و حضور عبدالرشید سعداللهیف کار برای یزدانی سخت شده و بعید است که او ریسک کند و پس از دو سال در اولین رویداد به مصاف عبدالرشید سعداللهیف برود.
یزدانی بعد از المپیک پاریس کتفاش را دوباره به تیغ جراحان سپرد، مدتها از میادین به دور بود و حتی در مسابقات جهانی زاگرب پس از ۱۰ سال غیبت داشت. او پس از دو سال دوری قرار است در وزن جدید ۹۷ کیلوگرم مسابقات خود را شروع کند. اما شروع او با عبدالرشید سعداللهیف اتفاق خوبی نخواهد بود. به خصوص اینکه ممکن است دوباره خطر مصدومیت او تشدید شود.
حالا در شرایطی که لیگ کشتی آزاد اواخر هفته در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار میشود، همه علاقمندان به کشتی چشم انتظار حضور دوباره یزدانی روی تشک کشتی هستند اما به احتمال زیاد حضور او در فینال در وزن ۹۷ کیلوگرم و جدال با عبدالرشید سعداللهیف صفر باشد.
البته یزدانی با استقلال جویبار قرارداد ۷ میلیاردی بسته است و باید برای این تیم حتماً کشتی بگیرد اما شاید او به یک وزن پایینتر برود و در وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی بگیرد تا با عبدالرشید سعداللهیف سرشاخ نشود.
نظر شما