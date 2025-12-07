روح الله میکائیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی در لیگ کشتی فرنگی و شرایط متفاوتی که با لیگ کشتی آزاد دارد، گفت: عوامل زیادی دست به دست هم می‌دهند که فینال لیگ کشتی فرنگی مثل آزاد نباشد. واقعاً حق کشتی فرنگی این نیست و عواملی زیادی در آن دخیل است. به عنوان مثال باشگاهی مثل استقلال قصد تیمداری در لیگ کشتی را دارد. مسئولان این باشگاه اصلاً نمی‌دانند لیگ کشتی آزاد یا فرنگی چه تفاوت‌هایی با هم دارند. در واقع برای آن‌ها فرقی ندارد در کدام رشته تیمداری کنند اما متأسفانه از داخل کشتی به اسپانسرها خط می‌دهند که اگر قصد تیم داری دارند در لیگ کشتی آزاد سرمایه‌گذاری کنند.

وی گفت: در واقع گاهی اسپانسرها قصد دارند تنها در یک رشته تیمداری کنند اما از خود داخل کشتی خط می‌دهند که این اتفاق اصلاً درست نیست. یکی از انتقادهایی که امسال به لیگ کشتی فرنگی شد این بود که چرا ملی‌پوشان در لیگ کشتی نگرفتند. البته به نظرم کار درستی انجام دادند، آن‌ها با کشتی نگرفتن به اسپانسرها نشان دادند که برای ما که قهرمان المپیک یا جهان هستیم باید هزینه بیشتری پرداخت کنند. من خیلی دوست داشتم یکی از ملی‌پوشان در لیگ کشتی بگیرد اما این اتفاق نیفتاد. اگر ما بتوانیم حتی یک ملی‌پوش را برای یک کشتی جذب کنیم جذابیت لیگ بالا می‌رود و تماشاگران جذب خواهند شد.

سرمربی تیم کشتی فرنگی استقلال قم گفت: قطعاً تماشاگران دوست دارند سعید اسماعیلی یا هادی ساروی در لیگ کشتی بگیرند و همان هنرنمایی که در مسابقات جهانی یا المپیک روی تشک انجام می‌دهند در لیگ هم کشتی بگیرند. همه این مسائل دست به دست هم می‌دهند که کشتی آزاد نسبت به فرنگی پرفروغ‌تر باشد. امیدوارم سال آینده بهتر شود. البته تیم نفت و گاز زاگرس دو ملی‌پوش را جذب کرده بود اما به علت کمبود بودجه آن‌ها در لیگ کشتی نگرفتند.

میکائیلی در مورد حریفان خود عنوان کرد: تیم دانشگاه آزاد و نفت و گاز زاگرس هر دو خوب بودند اما برنامه‌ریزی ما به گونه‌ای بود که نقاط ضعف آن‌ها نقاط قوت ما بود و به همین خاطر این اختلاف افتاد. ضمن اینکه کشتی واقعاً غیرقابل پیش‌بینی است، مثل زمانی که یک کشتی‌گیر جوانم موفق به شکست میثم دلخانی شد. واقعاً هیچکس فکر نمی‌کرد چنین اتفاقی بیافتد. این اتفاقات باعث شد ما با اختلاف پیروز میدان شویم. روی کاغذ نتیجه متفاوت‌تر از آن چیزی بود که در تشک اتفاق افتاد. شرایط کادر فنی من نسبت به تیم‌هایی دیگر خیلی بهتر بود.

وی گفت: کشتی‌گیران ما واقعاً به لحاظ اخلاقی خوب بودند، در جریان مسابقه یک قصوری در پرداختی‌های کشتی‌گیران رخ داد و ما تا قبل از فینال هیچ پرداختی نداشتیم. کشتی‌گیران واقعاً به ما اعتماد کردند و با همه توان به میدان آمدند. لیگ برای کشتی‌گیران فقط بحث مالی است و با اینکه پول آن‌ها پرداخت نشده بود اما با تمام توان کشتی گرفتند. کشتی‌گیران ما واقعاً بااخلاق بودند و از همه آن‌ها تشکر می‌کنم.

سرمربی تیم استقلال قم در مورد قضاوت داوران در لیگ کشتی فرنگی گفت: داوران واقعاً خوب قضاوت کردند. من فکر می‌کنم استرس آن‌ها برای اینکه قضاوت خوبی داشته باشند بیشتر از سرمربیان است. البته نقش فدراسیون و سازمان لیگ را در قضاوت درست داوران نباید نادیده گرفت. واقعاً رئیس فدراسیون با داورانی که اشتباهات دارند برخورد می‌کند. به نظر من در کشتی فرنگی داوران خیلی عملکرد خوبی داشتند و واقعی سوت زدند. در مرحله فینال هم بهترین هیئت ژوری حضور داشتند. واقعاً داوری در کشتی سخت است ولی خدا را شکر قضاوت‌ها خوب بود. قطعاً وقتی داوری خوب باشد کیفیت فنی مسابقات هم خوب خواهد شد.

وی گفت: داوران هیچ سو نیتی در عملکردشان ندارند و این موضوع را با اطمینان می‌گویم که قصد ندارند به نفع تیمی سوت بزنند. داوران هم شرایط حساس خودشان را دارند. شاید اشتباه صورت بگیرد که البته من چیزی مشاهده نکردم اما خطا و اشتباه اجتناب ناپذیر است اما مطمئناً سهوی بوده و سرمربی هم می‌تواند چلنج بگیرد و هیئت ژوری هم آن را بررسی کند. لیگ کشتی فرنگی نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته است اما باز هم مستحق این است که لیگ باکیفیت‌تر و پربیننده‌تر داشته باشد. در حال حاضر چند تیم پای ثابت لیگ شده‌اند. باید اسپانسرها را در لیگ حفظ کنیم تا سال‌های آینده شرایط لیگ و قراردادها بهتر شود.