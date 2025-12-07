چرخه انتخابی کشتی فرنگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با هدف رعایت عدالت، شایسته‌محوری و شفافیت در فرایند انتخاب ملی‌پوشان تدوین شده است. در این چرخه، تلاش شده تا فرصت برای تمامی کشتی‌گیران مستعد کشور فراهم گردد تا با اتکا به عملکرد واقعی خود در میادین داخلی و بین المللی شایستگی حضور در تیم ملی را به‌دست آورند.



اهداف:

۱. شناسایی و انتخاب شایسته‌ترین کشتی‌گیران کشور در هر وزن برای مسابقات جهانی بزرگسالان، جهانی امید، بازی‌های اسیایی و تورنمنت‌های بین المللی

۲. ایجاد عدالت و فرصت برای تمامی کشتی گیران

۳. ایجاد مسیر شفاف برای ورود به تیم‌های ملی بزرگسالان و امید

۴. ارتقای جایگاه فنی تیم ملی در میادین جهانی و المپیک



ماده واحده:

الف: عدم حضور در مراحل چرخه و اردوهای آماده سازی به منزله حذف از آن می‌باشد.

همچنین در راستای تحقق منافع ملی حضور تمامی نفرات مد نظر کادر فنی (حتی کسانی که ملی پوش نشده اند) در اردوها، تورنمنت‌ها و برنامه‌های تیم ملی الزامی است و در صورت عدم رعایت، محرومیت‌های تنبیهی تا پایان سال فنی در پی خواهد داشت.



تبصره ۱: مدال آوران رقابت‌های قهرمانی جهان زاگرب کرواسی و دارندگان مدال طلا بازی‌های کشورهای اسلامی منوط به حضور در اردوها و مسابقات مدنظر کادر فنی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارند.

ب: در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی، کادر فنی و موافقت فدراسیون امکان ادامه کار در چرخه وجود دارد.



ج: در صورت وقوع اتفاقات پیش بینی نشده یا احتمال اشتباهات داوری و تغییر نتیجه (پس از تأیید نظر کمیسیون داوران) با پیشنهاد کادر فنی و تأیید فدراسیون تغییراتی در چرخه اعمال خواهد شد.

و: عدم رعایت ضوابط اردویی (نظم، انضباط، مسائل اخلاقی، عملکرد فنی و …) تأثیر مستقیم در انتخاب ملی پوشان دارد.

د: این احتمال وجود دارد در مسیر اجرای چرخه، کشتی گیران مستعدی از سوی کادر فنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین المللی اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت یا سهمیه حضور در ادامه چرخه اختصاص یابد.

ه: در صورتی که کشتی گیری در جهانی جوانان ۲۰۲۶ صاحب مدال شود و در نقطه مقابل عملکرد فنی فرد منتخب چرخه مطلوب نباشد، با تشخیص کادر فنی و تأیید فدراسیون، مجوز حضور در رقابت‌های بزرگسالان یا امیدهای جهان را کسب می‌نماید.

ی: مدال آور مسابقات جهانی زاگرب در صورتی که قصد تغییر وزن داشته باشند باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.

ماده یکم: مراحل چرخه

۱- قهرمانی کشور

۲- رقابت‌های بین المللی و رنکینگ‌ها

۳- قهرمانی بزرگسالان آسیا

۴- مرحله نهایی (خرداد ۱۴۰۵)



ماده دوم - مرحله اول (قهرمانی کشور):

- الف: مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار و نفرات واجد شرایط به شرح زیر می‌باشند:

۱. ملی پوشان حاضر در جهانی زاگرب، قهرمانی بزرگسالان آسیا اردن و همبستگی کشورهای اسلامی

۲. ملی پوشان حاضر در قهرمانی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال جهان ۲۰۲۵

۳. استان خوزستان ۱۸ و استان فارس ۶ و مازندران ۳ کشتی گیر، علاوه بر تیم اعزامی (با توجه به داشتن ملی پوش در جهانی زاگرب) و سهمیه اضافی بر مبنای قهرمانی کشور شیراز ۱۴۰۳ شامل: تیم‌های اول تا پنجم به ترتیب ۱۰، ۸، ۶، ۴ و ۲ سهمیه

۴. یک تیم (اوزان دهگانه) با معرفی کادر فنی تیم ملی جوانان

- ج: به نفرات واجد شرایط ذیل رنک ۱ تا ۴ داده شده است:

رنک ۱ ملی پوشان جهانی، رنک ۲ ملی پوشان قهرمانی آسیا، رنک ۳ ملی پوشان قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان و رنک ۴، ملی پوشان رقابت‌های جهانی جوانان جهان در سال ۲۰۲۵



ماده سوم - توضیحات در مورد اوزان دهگانه



۵۵ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره بزرگسالان جهان توسط آقای پیام احمدی چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، به‌عنوان ملی پوش قهرمانی آسیا خواهد شد.

۲. در صورتی که فرد منتخب در آسیا صاحب مدال طلا شود راهی مرحله نهایی می‌شود، در غیر این صورت احمدی ملی پوش این وزن در جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، آقای پیام احمدی برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.



۶۰ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز علی احمدی وفا در رقابت‌های بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و کسب مدال نقره آقای سجاد عباسپور در جهانی امید، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به همراه سجاد عباسپور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد کرد.

۲. علی احمدی وفا به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد و کادر فنی پس از بررسی عملکرد نفرات شاخص چرخه ملی پوش این وزن را مشخص خواهد کرد.

۶۳ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز بزرگسالان جهان توسط آقای محمد مهدی کشتکار چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، ملی پوش اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا خواهد بود.

۲. در صورتی که فرد منتخب در آسیا صاحب مدال شود راهی مرحله نهایی می‌شود، در غیر این صورت کشتکار ملی پوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

۳. در صورت برگزاری انتخابی، آقای محمد مهدی کشتکار برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.

۶۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای قهرمانی جهان زاگرب و مدال طلای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی توسط سعید اسماعیلی و کسب مدال برنز امیدهای جهان توسط آقای احمدرضا محسن نژاد، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به همراه احمدرضا محسن نژاد به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، فرد منتخب به‌عنوان ملی پوش این وزن در قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.

۲. در صورتی که ملی پوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، به همراه سعید اسماعیلی در مرحله نهایی چرخه حضور خواهد داشت. در غیر این صورت اسماعیلی ملی پوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

۳- در صورت برگزاری انتخابی، سعید اسماعیلی برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد

۷۲ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز جهانی توسط آقای دانیال سهرابی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، ملی پوش قهرمانی آسیا خواهد بود.

۲. در صورتی که ملی پوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال شود، جواز حضور در مرحله نهایی را دارد، در غیر اینصورت دانیال سهرابی ملی پوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

۳- در صورت برگزاری انتخابی، دانیال سهرابی برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد

۷۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره مسابقات کشورهای اسلامی توسط امیر عبدی و کسب مدال نقره جوانان جهان توسط اهورا بویری، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به همراه اهورا بویری به رنکینگ کرواسی اعزام و کادر فنی بر اساس نتایج و عملکرد فنی، ملی پوش آسیایی را انتخاب خواهد کرد.

2. امیر عبدی به رقابت‌های رنکینگ دوم آلبانی اعزام و در صورت کسب مدال، مجوز مرحله نهایی را کسب خواهد نمود .

۳. در صورتی که ملی پوش اعزامی به قهرمانی آسیا در این مسابقات مدال کسب کند، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی را خواهد داشت. در غیر اینصورت کادر فنی پس از بررسی عملکرد نفرات شاخص چرخه در مرحله نهایی، ملی پوش این وزن را مشخص خواهد کرد.

۸۲ کیلوگرم: با توجه به کسب سه مدال طلا جهان و کشورهای اسلامی توسط آقای غلامرضا فرخی و کسب مدال برنز جهانی زیر ۲۳ سال توسط ابوالفضل مهمدی، چرخه این وزن به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به همراه ابوالفضل مهمدی به رنکینگ کرواسی اعزام و تنها در صورت کسب مدال طلا، مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا را دارد.

۲. در صورتی که ملی پوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، به همراه غلامرضا فرخی در مرحله نهایی چرخه حضور خواهد داشت. در غیر این صورت فرخی ملی پوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

۳- در صورت برگزاری انتخابی، غلامرضا فرخی برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد

۸۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره قهرمانی جهان توسط آقای علیرضا مهمدی، چرخه انتخابی به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، ملی پوش قهرمانی آسیا خواهد بود.

۲. در صورتی که ملی پوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، جواز حضور در مرحله نهایی را دارد، در غیر اینصورت علیرضا مهمدی ملی پوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

۳- در صورت برگزاری انتخابی، علیرضا مهمدی برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد

۹۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای جهانی توسط آقای محمد هادی ساروی و کسب مدال نقره جوانان جهان توسط محمد هادی صیدی، چرخه انتخابی به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به همراه صیدی به رنکینگ کرواسی اعزام و اگر به مدال طلا برسند، ملی پوش قهرمانی آسیا خواهند بود.

۲. ملی پوش قهرمانی آسیا در صورت کسب مدال طلا در این مسابقات، جواز حضور در مرحله پایانی را دارد، در غیر اینصورت ساروی ملی پوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

۳- در صورت برگزاری انتخابی، محمد هادی ساروی برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد

۱۳۰ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای قهرمانی جهان توسط آقای امین میرزازاده و کسب مدال طلای جهانی زیر ۲۳ سال و بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی توسط آقای فردین هدایتی، هر دو کشتی گیر مجوز حضور در مرحله نهایی را اخذ نمودند، چرخه انتخابی به شرح زیر است:

۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد.

۲. امین میرزازاده به قهرمانی آسیا و فردین هدایتی به رنکینگ آلبانی اعزام خواهد شد.

۳. مرحله نهایی به صورت اعزام به تورنمنت بین المللی یا رقابت داخلی رودررو برگزار خواهد شد.

۴- در صورت برگزاری انتخابی، امین میرزازاده برای ملی پوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد



ماده چهارم -رسیدگی به شکایات:

* الف: هرگونه اعتراض به اجرای چرخه صرفاً باید به صورت مکتوب و از سوی هیئت کشتی مربوطه به فدراسیون داده شود و پیگیری و اطلاع رسانی لازم در مورد آن انجام خواهد گرفت.



ماده پنجم – در صورت بروز مباحث پیش بینی نشده در خلال اجرای مراحل چرخه انتخابی تیم ملی، کادر فنی مجاز است پیشنهادات را پس از تأیید فدراسیون عملیاتی نماید.