ایران با ۵ نامزد در جمع ۱۰ برترین‌های کشتی جهان ۲۰۲۵

اتحادیه جهانی کشتی نامزدهای برترین‌های ۲۰۲۵ را اعلام کرد و ایران با پنج نماینده از 10 نفر، بیشترین سهم را در میان کشورهای جهان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی، نامزدهای برترین کشتی‌گیران آزاد و فرنگی سال ۲۰۲۵ معرفی شدند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۳ نماینده و تیم ملی کشتی آزاد با ۲ نماینده در کنار آمریکا بیشترین تعداد نامزد را در میان کشورهای مختلف دارند.

کشتی آزاد
رحمان عموزاد و امیرحسین زارع باید با رقبای زیر رقابت کنند:

زائور اوگویف
زاهد والنسیا
کایل اسنایدر

کشتی فرنگی
در بخش فرنگی نیز سه نماینده ایران، سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی و محمدهادی ساروی، نامزد شده‌اند و باید با این کشتی‌گیران رقابت کنند:

مالخاس آمویان
آیت‌جان خالماخانوف

در مجموع از میان ۱۰ نامزد معرفی‌شده، ۵ نفر ایرانی هستند؛ یعنی دقیقاً ۵۰ درصد کل نامزدها را تشکیل می‌دهند.

