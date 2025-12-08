به گزارش خبرگزاری مهر، در صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی، نامزدهای برترین کشتی‌گیران آزاد و فرنگی سال ۲۰۲۵ معرفی شدند. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۳ نماینده و تیم ملی کشتی آزاد با ۲ نماینده در کنار آمریکا بیشترین تعداد نامزد را در میان کشورهای مختلف دارند.

کشتی آزاد

رحمان عموزاد و امیرحسین زارع باید با رقبای زیر رقابت کنند:

زائور اوگویف

زاهد والنسیا

کایل اسنایدر

کشتی فرنگی

در بخش فرنگی نیز سه نماینده ایران، سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی و محمدهادی ساروی، نامزد شده‌اند و باید با این کشتی‌گیران رقابت کنند:

مالخاس آمویان

آیت‌جان خالماخانوف

در مجموع از میان ۱۰ نامزد معرفی‌شده، ۵ نفر ایرانی هستند؛ یعنی دقیقاً ۵۰ درصد کل نامزدها را تشکیل می‌دهند.

‌