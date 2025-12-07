نسبت جامعه شناسی در ایران با آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، گروه جامعه شناسی آموزش و پرورش انجمن جامعه شناسی ایران در هفته علوم اجتماعی نشست «نسبت علوم اجتماعی: جامعه شناسی با آموزش و پرورش» را برگزار می‌کند.

فرزانه فرشادی، جامعه شناس و پژوهشگر مستقل در موضوع آموزش و پرورش در دایره جامعه‌شناسی شیء انگارانه شده، محمدعلی قائم پور عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و مدیرگروه جامعه شناسی آموزش و پرورش در موضوع حداقل گرایی و تقلیل گرایی جامعه شناسی در آموزش و پرورش ایران، فردین محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با عنوان جامعه شناسی علیه جامعه شناسی؛ تحلیل انتقادی آموزش جامعه شناسی در مدارس به دبیری وحید مهاجری، پژوهشگر در حوزه علوم اجتماعی سخنرانی می‌کنند.

این مراسم امروز ۱۶ آذر از ساعت ۱۷ الی ۱۹ به نشانی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می‌شود و علاقه مندان می‌توانند به صورت غیر حضوری از طریق لینک https://meet.google.com/afz-zeuf-wqt در نشست شرکت کنند.