آخر هفته بارانی برای استان بوشهر پیش بینی می شود

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: در اواخر هفته با تقویت سامانه ناپایدار، وقوع بارش باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا اوایل روز دوشنبه، وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام است و به تدریج از روز دوشنبه با نفوذ سامانه ناپایدار جو به استان و فعالیت آن تا پایان هفته، ضمن وزش بادهای جنوبی بر روی دریا و در سطح استان، بر پوشش ابر افزوده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در اواخر هفته با تقویت این سامانه ناپایدار، وقوع بارش باران، گاهی رگبار پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی استان ۱۴ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

